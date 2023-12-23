Bingöl'de otobüs ile tır çarpışması: 8 yaralı
Bingöl-Karlıova kara yolunda kar ve tipinin etkisiyle meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'de yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl- Karlıova kara yolunun Boncukgöze köyü mevkisinde 12 AN 666 plakalı yolcu otobüsü ile 47 ACH 740 plakalı tır çarpıştı.
Kazada otobüs ile tırdaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.