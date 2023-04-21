Bingöl'de 42 yıllık gelenek; önce Mehmetçik ile bayramlaştılar

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 42 yıllık bayram geleneği, bu yıl da devam etti.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde 42 yıllık bayram geleneği, bu yıl da devam etti. Bayramın ilk gününde, halk, ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret edip bayramlaştı.

Yedisu ilçesinde 1981'den beri sürdürülen bayramlaşma geleneği, bu yıl da devam etti. Bayram namazını kılanlar, bayramlaşmak için ailelerinden önce İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelip, jandarma ekipleri ve ilçe halkıyla bayramlaştı. Bayramlaşma programına, ilçe halkının yanı sıra Kaymakam Furkan Başar, Jandarma Yüzbaşı Emre Cihan Ateş ve Belediye Başkanı Ömer İsen de katıldı. İlçede önemli yeri olan bayramlaşma töreninde uzun kuyruklar oluştu.