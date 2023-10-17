BİNGÖL'DE 400 ÇİFTÇİYE HİBELİ BUĞDAY TOHUMU DAĞITILDI

BİNGÖL'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 400 çiftçiye, yüzde 75'i hibeli buğday tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce, kentteki 400 çiftçiye, yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday tohumu, törenle dağıtıldı. Müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, tohumların 18 bin dekarda kullanılacağını belirterek, 'Geçen yıl 480 tane çiftçimize 22 bin dönümde kullanılmak üzere ürün 250 kilo alırken, bu iyileştirme ile beraber yüzde 60 artışla bu bizim dekar başına ürettiğimiz 400 kilograma ulaştı. Bu yıl da yine 400 tane çiftçimize 18 bin dönümde kullanmak üzere 400 kilogram yine sertifikalı buğday dağıtacağız. Daha önce yüzde 50 hibe ile dağıtıyorken, şu anda yüzde 75 hibe ile dağıtıyoruz. Toplam projenin bedeli 7 milyon lira civarındadır. Bunun 1 milyon 750 bin lirasını çiftçimiz ödeyecek. Geri kalan 5 milyon 250 bin lirasını devletimiz çiftimize katkı olacak bu verecek' dedi.

Projeden yararlanan çiftçilerden Doğan Gürtekin, ekilmeyen arazilerin destekler sayesinde ekildiğini ifade ederek, '2 yıldır destek projelerinden faydalanıyoruz. Ekilmeyen arazilerimiz vardı. Devletimizin desteğiyle bu ekilmeyen arazilerimizi faaliyete geçirdik. Tekrardan yeni ekmeye başladık. Allah razı oldun devletimizden ve bakanlığımızdan, tabi ki bu tür desteklemelerin devamının sağlanmasını istiyoruz. Bu destekler olmazsa çiftçiler ayakta duramıyor. Malum günümüzde ekonominin durumu belli, tabi ki bu desteklerin faydası çok fazla çiftçimize katkılarından dolayı devletimize teşekkür ediyorum' diye konuştu.(DHA)