BİNALİ YILDIRIM KARARI VERECEK OLAN SİZSİNİZ

ÜSKÜDAR Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde minibüsçü esnafı ile biraraya gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'Ülkemizin terör yönünden karşı karşıya bulunduğu tehditleri anlatalım. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Yaparsa yine AK Parti yapar" dedi.

'MEĞER İSTANBULLULAR VE ANKARALILAR BELEDİYE BAŞKANI SEÇMEMİŞ"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Üsküdar Mehmet Çakır Kültür ve Spor Merkezi'nde minibüsçü esnafı ile biraraya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, minibüsçü esnafına seslenerek, 'Akşam da televizyon programım var. Sesi mutlaka tamir etmek gerek. Sizin minibüs eğer tamir edilmezse nasıl işler kesat olursa bizim ses de tamir olmazsa hasılat olmaz. Onun için kusuruma bakmayın. Önümüzdeki tablo açık. Dört tane aday var. Ama bu adayların iki tanesi ön plana çıkıyor. Birisi Cumhur İttifakı'nın adayı. Ülkemizi bugünlere taşıyan, bölgede ve etrafımıza ülkelerin umudu haline gelen adam gibi adam doğru adam Recep Tayyip Erdoğan. Diğer taraftaki adayı da biliyorsunuz; adayın destekçilerini de biliyorsunuz. Biz Anayasayı değiştirirken, Cumhurbaşkanı Yardımcılığını birden fazla olsun diye yazdık. Sizin onayınıza sunduk. Bize ne dediler o zaman biliyorsunuz' 'Siz sistem değiştirmiyorsunuz, siz Cumhurbaşkanlığı makamının yanına arpalıklar oluşturuyorsunuz' Belki de 100 tane başkan yardımcısı atayacaksınız, onlara makam aracı vereceksiniz, ofisler vereceksiniz, milletin kesesinden sefa süreceksiniz'. Aynen böyle dediler. Peki referandum oldu, Cumhurbaşkanı seçtik. Kaç tane yardımcı atadık? Bir tane. Beş yıldır tek yardımcıyla ülkeyi idare ediyor. Bunlar daha dereyi görmeden paçayı sıvadılar. Önce beş tane, yetmedi. İstanbul ve Ankara'nın belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ettiler. Meğer İstanbullular ve Ankaralılar belediye başkanı seçmemiş; Cumhurbaşkanı Yardımcısı seçmiş. Farkında değil. Kararı verecek olan sizsiniz. 14 Mayıs'ta İstanbul'da minibüsçü esnafımızdan gür bir ses istiyorum. Türkiye'nin geleceği için Türkiye'nin ülkesinde ve bölgesinde parlayan yıldız olması için, güçlü liderle güçlü Meclis ile yoluna devam etmesi için var mısınız ? " diye sordu.

'KEMAL BEY DİYOR Kİ, 'SANA SÖZ', KAÇINCI SÖZ ?"

Yıldırım, 'Biliyorsunuz, 2017'de Başbakanlığım sırasında ticarilere ÖTV muafiyeti getirmiştik, arabaları yeniledik. Cumhurbaşkanımız da müjdeyi verdi. Bütün ticari araçlardan ÖTV alınmayacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin terör yönünden karşı karşıya bulunduğu tehditleri anlatalım. Bizim çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yok. Yaparsa yine AK Parti yapar. Çünkü . Kemal Bey diyor ki. Sana söz. Kaçıncı söz ' On beş sefer söz verdin. Ne oldu o sözler ? Biz de diyoruz ki, 'Söz uçar eser kalır' " dedi.

Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır? — Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023