TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu Açıklaması

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ Yerleşkesi'nde, Çelebi Havacılığın katkılarıyla Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulu'na kazandırılan ikinci binanın açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, 20 yıl önce hava yolunu halkın yolu yapmayı hayal ettiklerini söyledi.

Bugün bu hayali başardıklarını belirten Yıldırım, "Tüm Türkiye'de bugün hava yolu halkın yoludur. Bugün 250 milyona yakın iç ve dış uçuşlarımız var. Biz başladığımızda bu rakam 30 milyon civarındaydı ve o günden bugüne havacılıkta sadece Türkiye sınırlarında kalmadık, dünyanın en fazla uçuş noktasına sahip olan bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milli bayrak taşıyıcımız Avrupa'da ilk sırada, dünyada ise ilk 10 arasında yedinci sıraya yükseldi. Hava yolu halkın yolu lafla olmuyor, yapılan işlerle oluyor. Bu işi biz tek başımıza başarmadık, paydaşlarımızla başardık. 1958'de Ali Cavit Çelebioğlu yanında 5 arkadaşıyla yola çıkmış ve bugün Çelebi hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Afrika'da küresel bir markamız haline gelmiş. Hepimizin gurur kaynağı. Cakarta'ya inince gelen merdivende 'Çelebi' kelimesini görünce gurur duyuyoruz. Biz sadece Türkiye'de insanımıza hizmet vermiyoruz, dünyanın her tarafında insanların hayatını kolaylaştıracak hizmetleri sunuyoruz."

Vali Hamza Aydoğdu ise açılışını yaptıkları yüksekokul ek binasında emeği geçen Çelebioğlu ailesine teşekkür etti.

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de sivil havacılığın yalnızca bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın, küresel entegrasyonun ve teknolojik ilerlemenin stratejik bir unsuru olduğunu belirterek, "Ali Cavit Çelebioğlu Sivil Havacılık Yüksekokulumuz nitelikli akademik kadrosu ve uygulama ağırlıklı eğitimiyle mezunlarını ulusal ve uluslararası havacılık sektörüne yüksek istihdam kazandırmakta, ülkemizin insan kaynağına güçlü katkılar sunmaktadır." diye konuştu.

Çelebi Havacılık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Canan Çelebioğlu ise eğitime önem veren bir anlayış içerisinde olduklarını anlatarak, "Biz Çelebi olarak büyümeyi hiçbir zaman yalnızca operasyonel kapasiteyle tanımlamadık. Hizmet verdiğimiz her ülkede, her havalimanında bilgi deneyimi ve çalışanlarımızı merkeze alan bir anlayışla ilerledik. Yıllar içinde yetiştirdiğimiz nitelikli insan kaynağını sektöre kazandırarak, Türk Sivil Havacılığı yer hizmetleri alanında güçlü bir bilgi ve deneyim birikimi oluşturduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek ek binanın açılışını yaptı ve sınıfları gezdi.