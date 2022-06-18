Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Solunum alerjileri, enfeksiyonlarla karıştırılıyor

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bahar ve yaz aylarında etkisini artıran solunum yolu alerjilerinin, soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonları ile karıştırıldığı için yanlış tedavi uygulandığını belirterek, "Çoğu maalesef alerji değil de sanki enfeksiyon gibi tedavi ediliyor. Ezbere ilaçları da çok kullanmamak lazım" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bağışıklık sistemi bozukluğu alerjinin, özellikle bahar ve yaz aylarında yaşam kalitesini düşüren reaksiyonlara neden olabildiğini belirterek solunum yolu alerjilerinin tedavi edilebilir olduğuna dikkat çekti. Mevsimsel alerjinin soğuk algınlığı ve üst solunum enfeksiyonları ile karıştırıldığını kaydeden Özlü, doğru ve zamanında tedavinin önemini belirtip, "Bahar ve yaz mevsimi ile beraber solunum yolu alerjileri olan kişilerde hemen yakınmalar yoğun bir şekilde başladı. Bu ara pek çok alerjili hastamız başvuruyor. Genelde solunum yolu alerjileri hapşırma, burunda kaşıntı, burun akıntısı, burunda tıkanma, geniz akıntısı ve öksürük yakınmaları ile geliyorlar. Astım hastalığı da buna katılmışsa nefes darlığı, hırıltı, inatçı öksürükler oluyor. Gün boyu devam eden art arda nöbetler şeklinde çok sayıda hapşırmalar olabiliyor. İnanılmaz derecede yaşam kalitesini bozan şikayetler oluyor. Bazen gece uyku uyutmuyor bu hapşırma ve öksürmeler. Hastalar zorlanıyorlar. Polenlerin özellikle burada etkisi çok fazla. Bahar ve yaz mevsiminde polen yükü artıyor ve değişiyor. İklim de etkili oluyor tabi. Sıcaklar, nem ve benzeri diğer değişimlerde bu polenlerden bizim etkilenmemizi sağlıyor. Açık havada daha çok vakit geçiriyoruz. Bu da daha çok polen maruzuna yol açabiliyor. Bu alerjik semptomlar ve alerjik hastalıklar artık günümüzde tedavi ile tamamen önlenebilir" dedi.

Ertelenen tedavinin hastalıklara davetiye çıkardığını söyleyen Özlü, "Alerjik hastalıklar bir arada görülebilir önce biri başlayıp sonra diğeri buna eklenebilir. Mesela alerjik nezlesi şeklinde başlayıp sonra bunu astım eklenebilir veya ürtiker gibi deri ile ilgili alerjiler eklenebilir. Alerjik göz nesnesi buna eklenebilir. Kişiden kişiye, ortama göre, yaşam şekline göre değişiyor bunlar. Doğru tedaviyle tümünü kontrol altına almak mümkün. Yoksa giderek daha da sıkıntılı durumlar, ağır klinik tablolar gelişebiliyor. Komplikasyonlar ortaya çıkabiliyor. Dikkat etmek lazım. Bunların çoğu da maalesef alerji değil de sanki enfeksiyon gibi tedavi ediliyor. Hastalarda ben üşüttüm, nezle oldum, grip olduğunu zannedip antibiyotikler alıyorlar, öksürük şurupları kullanıyorlar. Bunlar geçici bir süre belki bir kısmı fayda sağlayabiliyor ama sorunu çözmüyor. Yani bütün olarak bakıldığında kalıcı kontrol altına alacağı bir tedavi sağlamıyor. Sadece geçici bir tedavi rahatlatıcı bir tedavi oluyor. Onun için böyle ezbere ilaçları da çok kullanmamak lazım. Öncelikle hastalığın teşhis edilmesi lazım" dedi.