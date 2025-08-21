Bilecik'te Tarım ve Hayvancılık Projelerine 71 Milyon Lira Hibe Desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Bilecik'te tarım ve hayvancılık projesinde girişimcilere 71 milyon lira hibe desteği verdi.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer, TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı kapsamında soğuk hava deposu, besi hayvancılığı tesisi ve çiftlik kurulma ile hayvancılık işletmeleri için hibe desteği alan yatırımcılara sözleşmelerini teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Sözer, hayvancılık, tarımsal işletmeler ve soğuk hava deposu gibi alanlarda hayata geçirilecek yatırımlarla kentte tarımsal üretim kapasitesini artıracağını belirterek, "Yatırımlar kırsal kalkınmaya güçlü katkılar sağlayacaktır. Toplam 71 milyon lirayı aşan yatırım bedeli ile tarım ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandırılacaktır." ifadesinde bulundu.