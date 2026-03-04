Haberler

Bilecik'te kuyumcuyu soydukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Bilecik'te kuyumcuyu soydukları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te bir kuyumcu dükkanını soyan kimliği belirsiz zanlılar, olay yerinden kaçtı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bilecik'te, bir kuyumcu dükkanını soydukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz şüpheliler, Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanının kepenklerini açarak içeri girdi.

Kısa süre sonra dışarı çıkan şüpheliler, geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Çalınan ziynet eşyalarının değeri, yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Savaşta 5. gün! ABD 2 bin İran hedefini vurdu, Tahran'dan 500 füzeyle misilleme geldi

ABD 2 bin hedefi vurdu, İran'dan yüzlerce füzeyle misilleme geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.