Bilecik'te Firari Hükümlü ve Aranan Şüpheli Yakalandı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile aranan şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan şüpheli yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak firari hükümlü ile cezaevine gönderildi.