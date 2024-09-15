Bilal Erdoğan: 'Gelişmek İçin Batılı Olmak Zorunda Değiliz'

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Biz gelişmek için Batılı olmak zorunda değiliz. Batılıya benzemek zorunda değiliz. Sadece çalışmak zorundayız; azimli, kararlı, iradeli olmak zorundayız. Biz Batı'yı yakalayabiliriz, geçebiliriz. Bizim dinimiz, inancımız, kültürümüz, kimliğimiz gelişmeye, teknolojiye engel değil." dedi.

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Kocaeli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

Kocaeli Diriliş Kampı Tesisleri'nde gerçekleştirilen kampta gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirterek, Türkiye'nin eğitim, ekonomi, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda katettiği mesafeyi örneklerle anlattı.

Kovid-19 salgını, deprem ve EYT'nin Türkiye'ye etkilerine değinen Erdoğan, "Bir yandan üst üste gelen seçimler bir yandan muhalefetin popülizmi alevleyen tahrikleri, çirkin siyaset anlayışı derken kendimizi bulduğumuz yerde maalesef enflasyonist bir ekonomik dönemi yaşamak durumunda kaldık. Şimdi bunları geride bıraktığımız dönemin başındayız. Hem enflasyonu yeneceğiz hem ülkemizi daha da büyütmeyi başaracağız. Seçimsiz bir süreç bunun için önemli bir fırsat." ifadelerini kullandı.

"Gelir dağılımı adaletini yükseltecek ekonomik önlemler alınması lazım"

Bilal Erdoğan, ekonomi yönetimine, alınan kararlara, gidilen istikamete belli güvenin olduğunu ve bunun artarak devam ettiğini gördüklerini dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gelir dağılımı adaletsizliğinde sıkıntımız var. Gelir dağılımı adaletini yükseltecek ekonomik önlemler alınması lazım. Aslında şu anda vergiyle ilgili alınan tedbirlerde amaç bu ama bu da tabii saptırılıyor. Bunun da böyle olmadığı söylenmeye çalışılıyor. Daha zenginden daha fazla alıp, onu en fakire yönlendirmeyi başarmak. 'Geçtiğimiz 20 yılda niye yapmadın?' Geçtiğimiz 20 yıl bizim yatırım dönemimizdi, büyüme dönemimizdi."

Erdoğan, AK Parti iktidarlarının ekonomi ve teknoloji alanında yaptığı atılımları hatırlatarak, "Ama şimdi ne yapacağız? Bu yeni dönemde ekonomik dengelenmeyi başarırken, aynı zamanda gelir dağılımı adaletini de yükseltecek vergilendirme mekanizmaları. Ama biz de ne var, bunun acısını hafifleten, gelir dağılımındaki bozuklukları düzelten? Bizde sosyal devlet anlayışı çok güçlü, peki bu neyi sağlıyor? Her şeye rağmen sağlık noktasında bir sıkıntının en düşük düzeyde olmasını sağlıyor, her şeye rağmen eğitimden kimsenin geri kalmamasını sağlıyor. O beraberinde neyi getiriyor? Fırsat eşitliğinin kapısını açıyor. Herkes için okul, herkes için eğitim." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, gençlere dünyanın gerçekliklerini iyi bilmeleri tavsiyesinde bulunarak, yabancı düşmanlığı tuzağına düşmemeleri gerektiğini, bu konunun doğru yönetilmesinin esas olduğunu vurguladı.

"Karl Marx okurken yanına İbn-i Sina koyun"

Uluslararası öğrenci konusunu çok önemsediklerine işaret eden Erdoğan, "Ülkemiz, dünyanın en güzel ülkesi. Üniversite imkanlarımız çok üst düzeyde. Geldikleri ülkelere nazaran hele hele çok üst düzeyde. Mesela Afrika'dan gelenler, Balkanlar'dan gelenler, Orta Asya'dan gelenler, kendi ülkelerinde olmayan düzeyde üniversitelerde Türkiye'de eğitim görüyorlar. ve gittikleri zaman ülkelerinde hem Türkiye'nin gönüllü elçisi oluyorlar hem o ülkelerde iş yapan Türk şirketlerinde çalışarak, o Türk şirketlerine güç katıyorlar hem o ülkeyle Türkiye arasında ticaret hacmine katkı sağlıyorlar. O kadar çok çarpanı var ki." şeklinde konuştu.

Gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, okuduğu kitaplardan bölümler aktardı. Gençlere kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir Adam Smith okurken, yanına bir İbn-i Haldun koyun. Bir Karl Marx okurken, yanına İbn-i Sina koyun. Bizim de düşünce büyüklerimizi ihmal etmeyin. Mehmet Akif ne anlatmaya çalışıyor. Cemil Meriç'in derdi ne? Hiç olmazsa bunu anlayalım çünkü onlarda şunu göreceksiniz. Batı'nın endüstri devriminden sonra aşağılık kompleksine sahip bir entelektüel sınıfımız oluşuyor. Yani bak aldılar, yürüdüler, biz geride kaldık. Onlar ileri, biz geri. Onlar kazandı, biz kaybettik. Biz kaybetmeye mahkumuz çünkü biz Türk'üz, Müslüman'ız. Buraya bağladı bazıları ama şimdi görüyoruz ki bu böyle değil. Mehmet Akif de bunun mücadelesini vermiş. Biz gelişmek için Batılı olmak zorunda değiliz. Batılıya benzemek zorunda değiliz. Sadece çalışmak zorundayız, azimli, kararlı, iradeli olmak zorundayız. Biz Batı'yı yakalayabiliriz, geçebiliriz. Bizim dinimiz, inancımız, kültürümüz, kimliğimiz gelişmeye, teknolojiye engel değil. Mehmet Akif'ler, Cemil Meriç'ler, Mahir İz'ler, Nurettin Topçu'lar bunların mücadelesini vermiş. Şu anda bizim için de hala çok geçerli. Kimliğimizden, inancımızdan, dinimizden, kültürümüzden ödün vermeden gelişiyoruz. İşte TEKNOFEST ceketlerini görünce, şimdi Türkiye'de dine küfredenler, kimliğimizi yok etmeye çalışanlar, kimliğimizi küçümseyenler, ne yaptılar teknoloji adına? Ne ödül aldılar uluslararası boyutta. Hangi akademik başarıya imza attılar? Hiçbir şey yok. Ne oldu işte, namazlı, niyazlı insanlar şimdi TEKNOFEST yapıyorlar. Oluyor muymuş? Oluyormuş. Var mıymış alakası? Yokmuş. Bunu da bugün görerek kendimize bir gelecek oluşturmamız lazım."

"Amerika gönderdiği için bu soykırımı yapabiliyor"

Erdoğan, Türkiye'nin, AK Parti döneminden önce yaşadıklarından bahsederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye hiç olmadığı kadar özgür arkadaşlar, Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü, Türkiye hiç olmadığı kadar kendi kararlarını veren bir ülke. Dünya çapında iddia sahibi bir ülke Türkiye. Var mı rakibimiz? Var. Rakiplerimizin hoşuna gitmiyor bu durum. Avrupa çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, Amerika çok mu meraklı bizim güçlü olmamıza, değil. Sana uçak verdiği zaman, onun istediği zaman kullanman için verir. Sana silah verdiği zaman o istemediği zaman kullanma diye verir. Dolayısıyla biz neden Batı'dan medet umalım arkadaşlar? Batı'nın bizle ilgili ne düşündüğü niye bizim için önemli olsun. Al işte soykırım yapıyorsunuz. Soykırım yapıyorsunuz, çok medenisiniz, çok aydınlıksınız, insanlığın en büyük mucizesi Batı medeniyeti, hadi soykırımı durdurun. Kendin yapıyorsun. Adama her hafta en büyük bombaları gönderiyorsun. Adamın bu kadar bombayı üretecek, bulacak başka gücü yok. Amerika gönderdiği için bu soykırımı yapabiliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın çok üzerinde bombalama, çok üzerinde katliam yapılıyor arkadaşlar. Hadi Batı medeniyeti hadi… Bırakın Batı medeniyetini artık. Bu mavalı okuyanları dinlemeyin arkadaşlar."

Erdoğan, 1990'lı yıllarda dindar ve mazlum insanların yaşadıklarına değinerek, "Türkiye'deki liberaller, Müslümanları hak mücadelesinde yalnız bırakmıştır ve Türkiye'deki bütün kesimlerin hak mücadelelerini yine Tayyip Erdoğan tek başına vermiştir." dedi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın da katıldı.