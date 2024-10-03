Üye Girişi
Haberler

Biden konuştu! Petrol fiyatları yükseldi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a yönelik olası saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, saldırıların tartışıldığını ancak gün içinde bir saldırı beklemediğini söyledi. Açıklamalar sonrası petrol fiyatları yüzde 4'ün üzerinde artış gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in İran'a ait petrol tesislerine saldırı ihtimaline, "Şu anda bunu tartışıyoruz." diyerek açık kapı bıraktı ancak bugün bir saldırı beklemediğini söyledi.

BIDEN: İSRAİL'E TAVSİYE VERİYORUZ

ABD Başkanı Biden, Florida eyaletine hareketinden önce Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Biden, "İsrail'in, İran'ın petrol tesislerine saldırmasını destekler misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Şu anda bunu tartışıyoruz." yanıtını verdi. "İsrail'in İran'a karşılık vermesine izin verecek misiniz?" şeklindeki soruya ise Biden, "Öncelikle biz İsrail'e izin vermiyoruz, tavsiye veriyoruz. Bugün bir şey olmayacak. Bununla ilgili daha sonra konuşacağız." karşılığını verdi.

PETROL FİYATLARI YÜZDE 4'TEN FAZLA YÜKSELDİ

ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı, Türkiye saatiyle 19.50 itibarıyla yüzde 4,68 artarak 77,36 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,96 artışla 73,58 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselişe geçmişti.

Biden konuştu! Petrol fiyatları yükseldi
Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel

Dış Politika Joe Biden Politika Ekonomi Enerji Finans İsrail Güncel İran

İngiliz basınının ses getirecek savaş iddiasında Türkiye'nin de adı geçiyor

İngilizlerden olay yaratacak savaş iddiası! Listede Türkiye de var

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? KPSS ortaöğretim ne zaman açıklanacak 2024? Hakan Aysev kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Hakan Aysev kaç yaşında, nereli? Hakan Aysev biyografisi! KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarihte bugün 4 Ekim'de ne oldu? Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? 4 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? KPSS Ortaöğretim puan hesaplama 2024! KPSS Ortaöğretim sonuçlarına nasıl bakılır?
title