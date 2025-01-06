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ABD Başkanı Joe Biden, imzaladığı muhtıralarla ülkesinin karasularında yeni petrol ve doğal gaz sondajının yasaklandığını duyurdu. Biden, bu kararın iklim politikalarıyla uyumlu olduğunu ve çevresel zararları önlemeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, karasularının büyük bir kısmında petrol ve doğal gaz sondajının yasaklanacağını açıkladı.
ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasına günler kala, Biden, yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirtti.
Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir." ifadesini kullandı.
Yasak kapsamında 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını kaydeden Biden, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.
Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.
ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji üretimini artırma ve enerji fiyatlarını düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik edeceğini defalarca dile getirmişti.

Biden, giderayak yeni bir yasağa daha imza attı
Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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