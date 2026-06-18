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ABD'li milyarder Bezos, yapay zekanın işsizliğe değil iş gücü açığına yol açacağı görüşünde

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Amazon ve Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, yapay zekanın işleri azaltmak yerine iş gücü açığı yaratacağını söyledi. Paris'teki VivaTech 2026 fuarında konuşan Bezos, yapay zekanın insanların daha fazla sorun tespit etmesini sağlayacağını ve uzay alanında Ay'a kalıcı olarak gidileceğini belirtti.

Amazon'un ve uzay şirketi Blue Origin'in kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos, yapay zekanın, iş imkanlarını azaltmak yerine iş gücü açığına yol açacağını savundu.

Bezos, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "VivaTech 2026" fuarındaki bir konferansta yapay zekaya ilişkin konuştu.

Yapay zekanın insanların işlerini elinden alacağına ilişkin endişeler olduğunun farkında olduğunu söyleyen Bezos, "Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Bence yapay zeka iş gücü açığına yol açacak çünkü insanların daha fazla sorunu tespit edebilmesini sağlayacak." dedi.

Bezos, icat edilecek sınırsız şey olduğunu ve bugün bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olunduğunu belirterek "Bizi hayal gücümüz değil, yapabileceklerimiz sınırlıyor." ifadesini kullandı.

İnsanların fikirlerinin, gerçekleştirmesi zor olduğu için soyut kaldığını ancak yapay zeka ile bu durumun hızlandırılması halinde fikirlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olabileceğini kaydeden Bezos, uzay alanındaki gelişmeleri de değerlendirdi.

Blue Origin adlı uzay şirketinin kurucusu olan Bezos, uzayın "arz değil tedarik açısından kısıtlı" bir alan olduğunu belirterek gelecekte kalkınmanın önündeki en büyük engelin uzaya erişim kısıtlılığı olduğunu ifade etti.

Bezos, uzay alanındaki gelişmeler için Ay'ın önemli bir "ilk adım" olduğunu vurgulayarak "Ay'a yalnızca ziyaret etmeye değil kalmaya gideceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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