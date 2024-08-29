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Beyşehir Gölü'nde avlanma denetimleri sürüyor

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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Denetimlerde balık boy limiti ve avlanma yasaklarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Beyşehir Gölü'nde serbest dönem avlanma faaliyetlerine yönelik denetimler sürüyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son dönemde boy limiti altında balık avının önüne geçmek için başlattığı denetimleri sıklaştırdı.

Kontrol ekipleri hemen hemen her gün denetimlere çıkarak, avı yapılan su ürünlerini takip ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesislerinin yanı sıra perakende balık satış yerleri de kontrol ediliyor, avı yapılan balıkların boy yasaklarına uygun olarak avlanıp avlanmadığı yapılan ölçümlerle denetleniyor.

Ekipler, avlananlara, sazan balığı için 40, sudak ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için ise 20 santim boy yasağı uyarısı yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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