Beyşehir-Derebucak Kara Yolu Çalışmaları 2026'da Tamamlanacak

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir- Derebucak kara yolu çalışmalarının 2026 yılı sonunda tamamlanacağını söyledi.

Bayındır, bir otelin açılışında, Konya-Antalya kara yolunun Beyşehir ile Derebucak ilçeleri arasında 49 kilometrelik duble yol çalışmalarının başlanacağını belirtti.

Projenin ihalesinin yapıldığını vurgulayan Bayındır, "İhaleyi üstlenen firma güzergahta 4 noktada şantiye makine ekipmanlarını yerleştirdi. Yavaş yavaş yarma, dolgu ve duble yol için yapılması gereken hazırlıklar sürüyor. Şimdi bizim duble yola varmamız tez zamanda bitecek. Ümit ediyorum ki 2026 yılının sonunda bu yolu birlikte geçeceğiz." diye konuştu.

Çiftçi eğitim buluşmaları sürüyor

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver ile teknik personellerin katıldığı çiftçi eğitim toplantıları devam ediyor.

Tarım görevlileri tarımsal üretim planlaması çerçevesinde üreticilerle eğitim buluşmalarında bir araya geliyor.

Toplantılarda, tarımsal üretim planlaması, bereketli hasatlar, anız yangınlarının önlenmesi, toprağın bereketini korumak, tarım sayımı, tarım politikaları ve doğal afetlere karşı önlemler ele alınıyor.

Beyşehir'de elma bahçelerinde hasat öncesi denetimler devam ediyor

Beyşehir ilçesinde elma üreticileri yaklaşan hasat dönemi öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretimi yapılan elmalarda hasat öncesi pestisit denetimlerine başladı.

Denetimler çerçevesinde elma üreticilerinden pestisit kalıntı analizi yaptırılmak üzere ürün numuneler alınıyor.

Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi hususunda yürütülen çalışmaların özverili şekilde devam edeceği öğrenildi.