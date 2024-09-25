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Beyşehir'de Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor

Beyşehir'de Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor
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Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Beyşehir Gölü'nde yapılan su ürünleri avlanma faaliyetlerine yönelik denetimlerin sürdüğünü açıkladı. Denetimlerde balıkçı tekneleri, işleme tesisleri ve satış noktalarında belgelere ve avlanma kurallarına uyum kontrolü yapıldı.

Beyşehir ilçesinde avlanan tatlı su ürünleri denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Gölü'nde devam eden serbest dönem su ürünleri avlanma faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver'in de eşlik ettiği su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelinde faaliyet gösteren balık işleme tesisleri, balıkçı tekneleri, balık alım kantarları ile perakende satış noktalarının denetime tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında, denetimlerde balıkçı teknelerinde ruhsat ve belge kontrolü, ağ gözü açıklığının uygunluğu ve istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığının kontrol edildiği belirtildi.

Balık işleme tesisi ve perakende satış noktalarında menşe belgesi denetimlerinin de yapıldığı aktarılarak, "Sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göllerimizdeki balık popülasyonunun korunmasının tek yolu yasaklara uymaktan geçmektedir. Sazan balığı için 40, sudak balığı ve kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için 20 santim altı boy yasağı olduğunu tekrar hatırlatır, balıkçılık sektörünün tüm paydaşlarına bereketli bir sezon diler, vatandaşlarımızın belirtilen büyüklüğün altında olan balıkları tüketmeme konusunda duyarlı olmalarını rica ederiz." denildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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