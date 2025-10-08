Haberler

Beyşehir'de Patates Hasadı Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patates hasadı gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasat sonrası ürünlerin hastalık ve zararlı kontrollerini inceledi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates hasadı yapıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde patates hasadının yapıldığı tarım alanlarında inceleme yapıldı.

Ekipler, hasadı yapılmış ürünlerin hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi.

Açıklamada, Beyşehir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patates üretimi yaptığı belirtildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
