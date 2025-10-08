Beyşehir'de Patates Hasadı Başladı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde patates hasadı yapıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde patates hasadının yapıldığı tarım alanlarında inceleme yapıldı.

Ekipler, hasadı yapılmış ürünlerin hastalık ve zararlı kontrollerini gerçekleştirdi.

Açıklamada, Beyşehir'de yaklaşık 3 bin dekarlık alanda patates üretimi yaptığı belirtildi.