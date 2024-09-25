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Beyşehir'de Kabak Çekirdeği Üretiminde İvme Kazanıldı

Beyşehir'de Kabak Çekirdeği Üretiminde İvme Kazanıldı
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Esence Mahallesi son yıllarda çerezlik kabak çekirdeği üretiminde önemli bir merkez haline geldi. 2 bin 200 dekarlık alanda yapılan ekimle yılda 250-300 ton kabak çekirdeği üretimi gerçekleştiriliyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi son yıllarda yürütülen çalışmalar sonunda çerezlik kabak çekirdeği üretiminde ciddi bir merkez haline geldi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, Esence Mahallesi'nde kabak çekirdeği hasadı yapan üreticilerle buluştu.

Özver, çiftçilerin hasat ettikleri kabak çekirdeklerini güneşte kurutma yaptıkları alanları gezdi.

Bu sene 2 bin 200 dekarlık alanda kabak ekimi yapılan mahallede yılda 250-300 ton kabak çekirdek üretimi yapıldığını belirten Özver, son yıllarda ilçenin önemli bir üretim merkezi haline geldiğini söyledi.

Kabak çekirdeğinin, sulama imkanlarının sınırlı olduğu tarım alanlarında ekonomik ve avantajlı bir ürün çeşidi olduğunu ifade eden Özver, "Tohumun, ekiminden, hasadına, işlemesine kadar her aşamasında tarım teknolojileri kullanılabilmektedir. Çekirdek ayıklama işlemi ister makine ile isterse elle yapılabilir. Çıkarılan çekirdekler uygun alanlara serilerek güneş ışığında doğal olarak kurutulur. Kuru şartlarda 75-80 kilogramdan başlayan verim düzeyi, sulu koşullarda ise dekara 100-150 kiloya kadar çıkabilmektedir." dedi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

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