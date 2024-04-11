Beyşehir'de Ramazan Bayramı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Beyşehir ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından Eşrefoğlu Camisi önünde öğlen namazını müteakip düzenlenen bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşmanın ardından protokol mensupları şehitliği ziyaret etti.

Sonrasında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ile gazi ve şehit aileleri evlerinde ziyaret edildi.