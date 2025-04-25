Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Deprem sonrası toplanan kriz masasında Erdoğan bu talimatı vermiş
Belediye başkanının binalara yaptığı 'sağlamlık' testi pes dedirtti

Belediye başkanının binalara yaptığı "sağlamlık" testine bakın
Yunan sismolog uyardı: İstanbul için alarm çalıyor

Yunan sismologdan İstanbul depremi sonrası endişe yaratan uyarı

Beyşehir'de Çiftçilere Yağlık Ayçiçeği Tohumu Hibesi Verildi

Beyşehir'de Çiftçilere Yağlık Ayçiçeği Tohumu Hibesi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle çiftçilere yüzde 50 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki çiftçilere 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Ayçiçek ile Sarı Yıl" projesi için çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.