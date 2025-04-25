Beyşehir'de Çiftçilere Yağlık Ayçiçeği Tohumu Hibesi Verildi

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki çiftçilere 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Ayçiçek ile Sarı Yıl" projesi için çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.