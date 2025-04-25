Beyşehir'de Çiftçilere Yağlık Ayçiçeği Tohumu Hibesi Verildi
Konya'nın Beyşehir ilçesinde gerçekleştirilen dağıtım töreninde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği projeyle çiftçilere yüzde 50 hibe ile yağlık ayçiçeği tohumu verildi.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki çiftçilere 50 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu verildi.
Tarım Ve Orman Bakanlığı"Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında desteklenen "Ayçiçek ile Sarı Yıl" projesi için çiftçilere yüzde 50 hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver, müdürlüğün bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde, çiftçilere ekim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, bol ve bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel