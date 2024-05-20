Beyşehir'de Büyükbaş Hayvanlara Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Beyşehir ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama çalışmaları sürüyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele programı kapsamında ilçede bulunan büyükbaş hayvanlar aşılanırken, diğer yandan da kimliklendirme çalışmaları devam ediyor.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, özellikle büyükbaş hayvanlarda et ve süt veriminde ciddi kayıplara neden olan şap hastalığı ile mücadele için, önceki yıllarda rutin olarak 2 doz uygulanan aşı sayısının bu yıl 3'e çıkarıldığı belirtilerek, "Şap aşısı, hastalığa karşı koruyucu olmasının yanında, büyükbaş hayvanların sevkleri ve buzağı destekleme işlemleri için de mecburidir. Hayvanları aşı ile hastalıktan korumak, tedavi etmekten daha kolaydır. 15 Haziran 2024 tarihine kadar sürecek olan şap aşılama kampanyasında hayvanlarınızın aşılarını yaptırmayı unutmayınız." ifadelerine yer verildi.