Beypazarı'nda sinekle mücadele çalışması başlatıldı - Haberler

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Beypazarı'nda sinekle mücadele çalışması başlatıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda sinekle mücadele çalışması başlatıldı

Beypazarı Belediyesi ekipleri, halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı Belediyesi ekipleri, halkın sineksiz bir yaz geçirmesi için ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, karasinek ve sivrisinek ile değer haşerelere karşı mücadele çalışması başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin dumanlama, kireçleme ve ilaçlama yaptığını aktaran Kaplan, "Karasinek, sivrisinek ve diğer haşerelerin üreme zamanı olması dolayısıyla larva döneminde çalışma başlattık. Böylece insanların sineksiz bir yaz geçirmelerini sağlamış olacağız. Beypazarı'nı ziyaret eden turistlerin de rahat rahat gezmelerine imkan sağalmış olacağız." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel, Haberler

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