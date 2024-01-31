Beypazarı'nda Öğrenci Taşıma Ücretlerine Yüzde 20 Zam

Beypazarı ilçesinde öğrenci taşıma ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı.

Beypazarı Okul Taşıtları ve Servis Araçları, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Doğan, yaptığı açıklamada, 2023-2024 eğitim öğretim yılı aylık öğrenci servisi fiyatlarına yüzde 20 zam yapıldığını bildirdi.

Doğan, bir önceki dönem belirlenmiş hadler üzerinde enflasyon, malzeme, işçilik ve saire artışları, maliyet hesapları ve uzman görüşleri dikkate alınmak suretiyle, lira üzerinden aşağıdaki şekilde kabulü 5362 sayılı yasanın 62. maddesi hükümleri gereği yönetim kurulunca kararlaştırılmasının akabinde zamlı fiyat tarifesinin oluşturulduğunu kaydetti.

Aylık öğrenci servis ücretlerinin, "öğrenci başına sabah-akşam 1200 lira, sabah-öğle-akşam 1600 lira ve rehber öğretmen için 500 lira" olarak belirlendiği belirtildi.