Haberler

Beypazarı'nda Çiftçiler Üzümlerini Pekmeze Dönüştürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadının ardından kaynattıkları pekmezle geleneksel cevizli sucuk üretiyor. Besin değeri yüksek olan bu doğal üründe katkı maddesi bulunmuyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, kaynattıkları pekmezle cevizli sucuk yapıyor.

Üzüm üretimiyle öne çıkan Başören Mahallesi'nde çiftçiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini kazanlarda kaynatıyor.

Vatandaşların imece usulü hazırladığı pekmezden, geleneksel yöntemle cevizli sucuk üretiliyor.

Mahalle sakinlerinden Seher Topcu, sucukları el birliğiyle yaptıklarını belirterek, "Cevizli sucuk, besin değeri oldukça yüksek ve doğal bir ürün. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi yok." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltti

IMF'den Bakan Şimşek'in yüzünü güldürecek güncelleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak

Bakanlık bir ürünü daha radarına aldı! Hepsi tek tek toplatılacak
Trump'tan İngiltere Başbakan'ına soğuk duş: Gel konuş dedi, sonra umursamadı

Trump'tan İngiltere Başbakanı'na sahnede büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.