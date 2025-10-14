Beypazarı'nda Çiftçiler Üzümlerini Pekmeze Dönüştürüyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çiftçiler, üzüm hasadının ardından kaynattıkları pekmezle geleneksel cevizli sucuk üretiyor. Besin değeri yüksek olan bu doğal üründe katkı maddesi bulunmuyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, kaynattıkları pekmezle cevizli sucuk yapıyor.
Üzüm üretimiyle öne çıkan Başören Mahallesi'nde çiftçiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini kazanlarda kaynatıyor.
Vatandaşların imece usulü hazırladığı pekmezden, geleneksel yöntemle cevizli sucuk üretiliyor.
Mahalle sakinlerinden Seher Topcu, sucukları el birliğiyle yaptıklarını belirterek, "Cevizli sucuk, besin değeri oldukça yüksek ve doğal bir ürün. İçeriğinde hiçbir katkı maddesi yok." dedi.
