Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri sürüyor - Haberler

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Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri sürüyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda 2. Kitap ve Kültür Günleri etkinlikleri sürüyor

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen 2. Kitap ve Kültür Günleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı ilçesinde Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen 2. Kitap ve Kültür Günleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler kapsamında Suluhan Kervansarayı'nda "Gülten Sultan" mahlaslı Gülten Ertürk, okurlarını için kitaplarını imzaladı.

Yazar ve oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, Beypazarı Belediyesi Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle söyleşi yaptı.

Kaymakamlık binası toplantı salonunda Sultan Dokgöz, öğrencilere masal anlattı, Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Toplantı Salonu'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verdi.

Etkinliklere Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Belediye Başkan Vekili Aydın Gökmen, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, davetliler ve geçler katıldı.

Etkinlikler yarın da devam edecek.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Gülten Ertürk, Kaymakamlık, Beypazarı, Kitap, Güncel, Haberler

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