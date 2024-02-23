Beypazarı ilçesi havuç üretimiyle öne çıkıyor

Beypazarı ilçesi havuç üretimiyle de öne çıkıyor.

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 25 bin dekar alanda havuç üretildiğini söyledi.

Dönüm başına 6-6,5 ton havuç hasat edildiğini belirten Gencer, şunları kaydetti:

"Soğuk hava depomuzda bulunan havuçları, talebe göre İstanbul ve Ankara hallerine gönderiyoruz. Beypazarı havucu, görselliği ve lezzetiyle öne çıkmakta. Fiyatı çok düşük, talep durumuna göre havucu paketliyoruz. Çiftçimizin tarlasındaki kuyularda, soğuk hava depolarında tonlarca havuç bulunuyor."