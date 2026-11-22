Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Beyoğlu Piyalepaşa Pazarı'nda ANKA mikrofonuna dert yanan vatandaşlar pahalılık, yüksek kiralar ve yoksulluktan yakındı. Bir vatandaş "Mezarımızı kazdı sadece örtmedi. Hırsızlıktan bıktım. Kimse kimseye güvenemiyor... Cıvığını çıkardılar artık. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Baştakiler böyle yaparsa sokaktaki vatandaş ne yapmaz adama? Korkuyoruz dışarı çıkmaya artık... 35-40 yaşında çocuklarımız var evlenemiyor; çocuk yapmaya korkuyorlar. Türk milleti artık kıtlaştı, vitrine koyacaklar artık... Çığırından çıktı her şey. Korkuyoruz" dedi. Boyacılık yaptığını belirten bir başka vatandaş da "Durumlar hiç iyi değil yani. Anlattıkları gibi kesinlikle değil. Oyalama, aldatma. Sistemin değişmesi lazım." diye konuştu.

Ekonomik kriz, katlandıkça katlanan borçlar, işsizlik, kiralar geçim derdindeki vatandaşı her geçen gün daha da zorluyor. ANKA Muhabiri Beyoğlu Okmeydanı Piyalepaşa Pazarı'nda vatandaşlara mikrofon uzattı. İçlerini döken vatandaşların çoğu çektikleri sıkıntıları anlattı, sorunlarını, yüksek kiraları dile getirdi. Bir vatandaş pazardaki fiyatlara ilişkin memnuniyetini söylerken, bir başkası ise "millette şükür yok" diye yakındı.

Vatandaşlar yaşadıklarını, düşüncelerini şöyle ifade etti:

"DÜRÜST İNSAN KALMADI; ÇIĞIRINDAN ÇIKTI HER ŞEY, KORKUYORUZ"

"23 (bin liranın) neyiyle alışveriş yapacağım? Yapacağım belli. Yapacağım belli: 2 poşet; 250 lira, hiçbir şey yok. Hiç umutlu değilim. Herkes cebini doldurana kadar, cebini doldurduktan sonra fakirleri kimse görmüyor. Herkes cebini dolduruyor, 'başa oturalım da zaman dolsun, cep dolsun gitsin, maaş alalım gidelim'. Onların maaşı ne? Bizim maaşımız belli... Çocuklarımız evlenemiyor. Çocuklarımız çocuk yapmaya korkuyor. En büyük sıkıntımız kira. Apartmanda bizlere ev vermiyorlar artık yabancılara veriyorlar. Doldurdu önüne geleni. Bayrak altındakine önce bak sağdakini soldakini doyurana kadar. Sen bu milletten kazanıyorsun ne kazanıyorsan. Türk milletine bakacaksın önce sen. Türk milletinin yerin dibine soktun. Mezarımızı kazdı sadece örtmedi. Sinirliyim. Çünkü televizyonu artık haber duymaktan bıktım. Hırsızlıktan bıktım. Artık önüne gelen hırsız olmuş. Kimse kimseye güvenemiyor. Önceden kolumuza komşumuza çeliğimizi çocuğumuzu bırakıp anahtarı kapının üstündeydi. Şimdi 9 kat demirden yapsak da kurtulamıyoruz. Azıcık bir şey görse adamın elinden alıp kaçıyorlar. Bu dereceye geldik. Böyle bir kanun var mı? Rahat değiliz. Türk milleti olarak rahat değiliz. Cıvığını çıkardılar artık. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz. Baştakiler böyle yaparsa sokaktaki vatandaş ne yapmaz adama? Korkuyoruz dışarı çıkmaya artık. Çocuklar yoldan çıktı, 12 yaşına kadar düştüler artık. Bunlara bir çare bulsunlar. Yakalıyorlar yakalıyorlar, hiçbir şey yok meydanda. Çocuklarımızı çoban gibi arkasından gitmek lazım, gidiyoruz da. Torunlarımızdan korkuyoruz, geleceğimizden korkuyoruz. Çok şeyler var. Büyüklerden oturtsunlar Okmeydan'a, orta yerde oturtsunlar bu baştakileri, tek tek bizim gibi insanları çağırsınlar soru sorsunlar, söyleyelim. Sesimi duyulmuyor, duyulsa da kulak ardı atıyorlar. Duyuyorlar ama duymuyorlar. Bir çözüm bulsunlar. Biz artık kiraları... 35-40 yaşında çocuklarımız var evlenemiyor; çocuk yapmaya korkuyorlar. Türk milleti artık kıtlaştı, vitrine koyacaklar artık. Yok...Dürüst insan kalmadı. Çığırından çıktı her şey. Korkuyoruz."

"NE ŞİKAYET EDEBİLİYORSUN, NE DİLEĞİNİ YERİNE GETİREBİLİYORSUN, NE ÖZGÜRLÜĞÜN VAR, HİÇ BİRŞEY YOK"

"Çok üzgünüm bu sene gerçekten. Bak iki üç poşetle eve gideceğim. Hiçbir şey alamıyoruz. Gelecek seneyi bilemeyiz Allah bilir ama geçen sene daha iyiydi bu seneden. Bu sene daha kötü. Yapacak hiçbir şey de yok. Boynumuz kıldan incedir. Ne şikayet edebiliyorsun, ne kendi dileğini yerine getirebiliyorsun, ne insan haklarını dile getiriyorsun, ne özgürlüğün var. Hiçbir şey yok.. Çok acı bir şey."

"İYİ GİDİYOR DİYORLAR AMA AHA GÖZÜMÜZ GÖRÜYOR İŞTE"

"Hiçbir şey alamadım daha, şunlara 100 lira verdim o kadar. Bir şeyin yanına varılacağı yok ki. Her sene (önceki) senekini geçiyor. Bu sene daha pahalı. (İyi gidiyor) diyorlar ama aha gözümüz görüyor işte."

"GELİR DÜŞÜK AMA ALDIKLARIMIZ ÇOK PAHALI; ÇIKMA ELMAYA BAK, 35 LİRA"

"Rahat alışveriş yapamıyoruz çünkü her şey çok pahalı. Gelir düşük ama aldığımız şey çok pahalı. Çıkma elmaya bak mesela, 35 lira. İyisi 50 lira, daha iyisi 100 lira."

"BOYACIYIM, HER SENE İŞ YAPIYORDUM, ŞU ANDA İŞ YOK"

"İnsanlar zor durumda. Ben her gün 7/24 halkın içindeyim. Boyacıyım, her gün bir eve gidiyorum. Adamın 3 tane çocuğu var, 4 tane çocuğu var, durumlar hiç iyi değil yani. Anlattıkları gibi kesinlikle değildir. Ve geriye gidiyoruz. Sadece oyalama, aldatma. Bu sistemin değişmesi lazım. Yoksa başka türlü mümkünatı yok düzelmez. Ve geriye gidiyoruz. Mesela ben boyacıyım her sene iş yapıyordum. Şu anda iş yok. Benim de işim düştü. Boya işi de artık lüks oldu. Çünkü bir teneke boya 4 bin lira, 5 bin lira, rulosu, fırçası, bilmem şeyi 10 bin lira öyle gidiyor. 30 bin lira da adam boyacıya verse aç kaldı adam..."

"Ya yapamıyoruz, yapamıyoruz. Ev kirası, ora bura, elektrik hepsi bitiyor..."

"İNSAN ELİNİ VİCDANINA KOYACAK"

"Benim bütçem iyi, istediğimi alabiliyorum ama alamayanlar var...(Hayat pahalılığıyla mücadelede başarı elde) edilmedi, edilmez de. Bugün akşam 10 liraya aldığımız malı yarın 15 lira diyor. Esnafta da var; kardeşim bir gecede mi zam geldi. İnsan elini vicdanına koyacak. Geziyorum çarşıyı, millette şükür yok yani açık söyleyeyim... Allah vatandaşa kolaylık versin ne diyeyim"

"FINDIKÇIYIM, NİYE SAHİP ÇIKMIYORLAR BİZE; BIRAKTIK GELDİK BAK BURADA İNŞAATLARDA SÜRÜNÜYORUZ"

"Görmüyor musun rakamları? İnsanların bak ne şekilde. Bak 1,5 saat sonra buraya (bir daha) geleceğim, ortalıktan en ucuz mallardan alıp evime gitmek zorunda kalacağım. Ekonomide bir şey yok. Ekonomiyi durduran bugünkü Cumhurbaşkanı; ekonomiyi sahip çıkmayıp zaten bir daha gelmeyeceğim hesabı yapıyor. Serbest bırakmış, halkı bunaltıyor. Halk mağdur. Çiftçi mağdur. Ben fındıkçıyım; bıraktık geldik bak buralarda inşaatlarda sürünüyoruz. Niye sahip çıkmıyorlar bize? Niye gelip de bize sormuyor? Hani vekillerimiz nerede? Bizim vekillerimizi bizim karşımıza çıkartın. Burada pazarda bak ben 1 limonla, 2 tane şeyle mi evime gideyim? Niye (böyle) gideyim ben?"

Kaynak: ANKA