Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Şanlı ile aralarında husumet olduğu için olay yerine giderek ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Beyoğlu'nda, Tanır Şanlı'nın motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocatepe Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı'nda 7 Ağustos'ta gece saatlerinde Tanır Şanlı'nın (36) ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İfadeleri alınan şüphelilerden Hamdullah A. ve Salim Ç'nin, Şanlı ile aralarında husumet olduğu için motosikletle olay yerine giderek ateş ettiklerini söylediği öğrenildi.
Hamdullah A. ve Salim Ç. ile 2 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi.
Olay
Beyoğlu'nda 7 Ağustos'ta motosikletli 2 kişi tarafından Tanır Şanlı ve yanındaki arkadaşı Berat Karadaban'a silahla ateş açılmıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Tanır Şanlı hayatını kaybetmişti.
Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.