Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda Tanır Şanlı'nın motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinde, Şanlı ile aralarında husumet olduğu için olay yerine giderek ateş ettiklerini söyledikleri öğrenildi.