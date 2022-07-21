BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI - Haberler

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BEYOĞLU'NDA 4. KATTAN DÜŞEN 8 YAŞINDAKİ AYŞENAZ 2 DUVAR ARASINDA SIKIŞTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BEYOĞLU'nda, ailesiyle akraba ziyaretine gelen 8 yaşındaki Ayşenaz Ertaş, 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinden düştü.

BEYOĞLU'nda, ailesiyle akraba ziyaretine gelen 8 yaşındaki Ayşenaz Ertaş, 4'üncü kattaki dairenin açık penceresinden düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tarlabaşı Çukur Mahallesi Cezayirli Hasan Paşa Sokak'ta saat 10.30 sıralarında akraba ziyaretine gelen Ertaş ailesinin kızları Ayşenaz (8), evin içinde oyun oynarken açık olan pencereye çıktı. 4'üncü kattaki dairenin arka tarafa bakan penceresinden aşağıyı izleyen Ayşenaz, dengesini kaybederek düştü. Küçük kızın düşerken attığı çığlıkları duyan ailesi pencereden baktıklarında giriş katındaki dairenin duvarı ile istinat duvarı arasına sıkıştığını gördü.

Ailesi ile çevredekiler Ayşenaz Ertaş'ı sıkıştığı yerden çıkarmak için seferber oldu. Küçük kız uğraşlar sonucu iki duvar arasından çıkarıldıktan sonra ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yukarı çekildi. Kulağından kan gelen ve birkaç kemiği kırıldığı öğrenilen Ayşenaz Ertaş, ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sokak sakinlerinden Şemsi Demir, "Ben indiğimde içerisi bayağı kalabalıktı. Kız kilise ile bina arasındaki boşluğa düşmüştü. Aşağıdan girecek yer yok, kapalı. Yukarıdan çıkarmışlar. Ambulans geldi, itfaiye geldi. Burada müdahale edildi, daha sonra ambulansa bindirip götürdüler. Büyük ihtimalle duvara kafasını vurmuş, kan vardı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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