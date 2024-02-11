Üye Girişi
Haberler

Beylikdüzü'nde 18 Bin 325 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Güncelleme:

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Beylikdüzü'nde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 18 bin 325 cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma kapsamında Beylikdüzü'ndeki bir adreste cep telefonu parçalarının birleştirilerek piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada 18 bin 325 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beylikdüzü İstanbul Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Motorine zam var mı? 11 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 11 Şubat Cuma! Kömürspor - Vanspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kömürspor - Vanspor maçı nereden izlenir? Bandırmaspor - Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Göztepe maçı nereden izlenir? SİVASSPOR – Ç.RİZESPOR CANLI: Sivasspor – Ç.Rizespor maçı nereden, nasıl izlenir? Sivasspor Ç.Rizespor canlı yayın linki! ADANASPOR – TUZLASPOR CANLI: Adanaspor – Tuzlaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adanaspor Tuzlaspor canlı yayın linki! Sivasspor - Ç.Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sivasspor - Ç.Rizespor maçı nereden izlenir? Adanaspor - Tuzlaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Adanaspor - Tuzlaspor maçı nereden izlenir? Aile destek paketi Şubat ayı ödemesi ne zaman? Aile destek ödemeleri yapıldı mı, ne zaman yapılacak? Yılmaz Karakoyunlu kimdir? Yılmaz Karakoyunlu hayatı ve biyografisi! Yılmaz Karakoyunlu öldü mü? Yılmaz Karakoyunlu neden öldü, ölüm sebebi ne? Yarın okullar tatil mi? 12 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? Anneler günü ne zaman 2024? Bu yıl anneler günü hangi tarihte, ayın kaçında kutlanacak? Berat kandili ne zaman 2024? Berat kandili bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Son dakika deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 11 Şubat dün gece deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title