Beylikdüzü Belediyesi'nde 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde temel atıldı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - 'Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler' ismini taşıyan projenin temel atma töreninde konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 6 yıldır çözüme kavuşmayı bekleyen kentsel dönüşüm sürecini bütüncül bir yaklaşımla ele aldıklarını belirterek, "Gürpınar'da sadece binaları değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak." ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesi ile KİPTAŞ arasında 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanan protokolle başlayan Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi 1.Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde temel atıldı. 'Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler' ismini taşıyan projenin temel atma törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, meclis üyeleri, muhtarlar ve hak sahipleri katılım sağladı. Törende, kentsel dönüşüm sürecinin geçmişten bugüne tüm detaylarını anlatan bir video da yayınlandı. Fiziksel durumu itibariyle can ve mal güvenliği açısından ciddi riskler taşıyan binaların bulunduğu bölge için 2016 yılından bu yana büyük bir mücadele veren belediye, uzlaşma sürecinde Kentsel Dönüşüm Çözüm Merkezi Ofisi açarak hak sahiplerine süreci tüm şeffaflığıyla aktardı. Uzlaşı sürecinde hak sahiplerinden imzaların toplanmaya başlamasıyla birlikte riskli binaların yıkımına da başlanırken Başkan Çalık, sürecin her zaman yakın takipçisi oldu.

Çalık: Daha dayanıklı, güvenli ve yaşanabilir bir Beylikdüzü'nün temellerini atıyoruz

Törende yaptığı konuşmada deprem gerçeğini hatırlatarak projenin önemine değinen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Bugün burada kentimiz ve geleceğimiz için çok kritik öneme sahip, hayat kurtaracak bir başlangıç için bir araya geldik. Beylikdüzü'nde kentsel dönüşümü başlatabilmek için 2016 yılından bu yana uğraş veriyoruz. Önümüze birçok bürokratik engel çıkarılsa da, 2020 yılında tüm bu engelleri aşarak süreci başlatmayı başardık. 3 yıllık görev sürem içerisinde beni en çok mutlu eden proje bu kentsel dönüşüm projesidir. Gürpınar'da sadece binaları değil, yaşamı da dönüştürüyoruz. Amacımız sadece vatandaşlarımızın sağlam ve güvenli binalarda yaşamasını sağlamak değil, aynı zamanda halkımız için daha iyi bir yaşamı tasarlamak.Bugün daha dayanıklı, güvenli ve yaşanabilir bir Beylikdüzü'nün temellerini atıyoruz. Bu süreçte başından sonuna kadar emek veren ve desteğini bizden esirgemeyen kıymetli Başkanım Ekrem İmamoğlu'na, hak sahipleri ve Beylikdüzü'nde bulunan 398 bin 122 kişi adına yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Deprem meselesinin çözümü milli bir meseledir

Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşümünün uzun süredir gündemde olduğunu belirten ve yaşanılan tüm engelleri aktaran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Deprem meselesinin çözümü milli bir meseledir ve bunun partisi olmaz. Konu deprem olduğunda hiçbir zaman siyasi bir taraf olmayacağımı ifade etmek istiyorum. Bugün burada çok değerli bir iş, bütün zorluklara ve engellemelere rağmen sonuca kavuşturulmuştur.Gürpınar'da sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesinde emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma ve tabii ki sevgili Belediye Başkanımızın liderliğindeki bütün Beylikdüzü ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Şehrimizi güçlendirerek dayanıklı hale getirirken kimsenin burnunun kanamaması için yoğun bir mücadele vereceğiz." şeklinde konuştu.

"Riskli yapı statüsünde tek etapta Türkiye'de yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesi"

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise konuşmasında, "Eğer buradaki süreç manipülasyonlara maruz kalmasaydı bugün burada temel atma yerine bir anahtar teslim töreni için bir arada olacaktık. Maalesef bazı siyasi guruplar vatandaşımızın kafasını karıştırdılar. Şunu çok açık bir netlikle söylüyorum; KİPTAŞ bu dönemde yaptığı hiçbir sosyal konut ya da kentsel dönüşüm projesinde kar amacı gütmedi. Gürpınar Siteler Bölgesi projemizde tamamen böyle bir projedir. Beylikdüzü Belediye Başkanı ve ekibini buradan canı gönülden tebrik ediyorum. Çünkü çok kararlı durdular ve bu süreci vatandaşlarımıza çok şeffaf bir şekilde anlattılar. Bu manipüle eden direncin karşısında bir şekilde üstün geldik. 150 milyon yatırım bedeline sahip Kiptaş Beylikdüzü Kırlangıç Evler projemiz, riskli yapı statüsünde tek etapta Türkiye'de yapılan en büyük kentsel dönüşüm projesidir. Beylikdüzü Gürpınar'da dönüşüm için ilk adım atarken devamında farklı kurumların da bu bölgede proje üretmesini ümit ediyoruz. Hak sahiplerine evlerinin şimdiden hayırlısı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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