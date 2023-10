Beykoz'da Motosiklet Kazası: Sürücü Alkollü ve Yanlış Sollama Yaptı

BEYKOZ'da Tolga Duva, karşı şeride geçerek 33 yaşındaki Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Fatih Terzi'nin sol bacağının kesildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Terzi'nin ailesi, kaza sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tolga Duva'nın serbest bırakıldığını öğrenince isyan etti. Baba Lütfi Terzi, "Sollamanın yasak olduğu yerde, düz çizgi bulunan yolda 150-180 kilometre hız ile yanlış sollamayla gelen bir araç, oğlumu biçiyor. Bu kişi 3.22 promil alkollü çıkıyor. Karakolda uyuşturucu şüphesi üzerine saç ve kan örneği de alınıyor. Hakim bunu serbest bırakıyor." dedi. Duva'nın aracında bulunan Hakan D.'nin bir sosyal medya uygulamasında, "Sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin" paylaşımı dikkat çekti.

Olay, 29 Ekim akşamı Çavuşbaşı Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre; sürücü Tolga Duva, caddede aracıyla ilerlerken sollama yaparken Fatih Terzi'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle Fatih Terzi, motosikletinden savrulup yerde sürüklenerek ağır yaralandı. Tolga Duva, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ambulansla hastaneye kaldırılan, Fatih Terzi'nin tedavisine yoğun bakımda devam edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü ve sol bacağının diz altından kesildiği öğrenildi.

Kazaya neden olan sürücünün caddede hızla ilerlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tolga Duva'nın aracında bulunan Hakan D.'nin bir sosyal medya uygulamasında, "Sarhoş olup her şeyi çift gördüğümde bile sen bir taneydin" paylaşımı dikkat çekti. Öte yandan, Fatih Terzi'nin yakınları, Tolga Duva'nın kaza sonrası gözaltına alınıp daha sonra serbest kaldığını söyleyerek isyan etti; karşı tarafın olaydan sonra çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini sildirmeye çalıştığını da belirterek, kazaya tanık olanların tehdit edildiğini iddia etti.

"OĞLUMU BİÇİYOR 3.22 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKIYOR"

Baba Lütfi Terzi, "Sollamanın yasak olduğu, yerde düz çizgi bulunan yerde 150-180 kilometre hız ile yanlış sollamayla gelen bir araç oğlumu biçiyor. Bu kişi daha sonra karakolda 3.22 promil alkollü çıkıyor. Karakolda uyuşturucu şüphesi üzerine saç ve kan örneği de alınıyor. Hakim bunu serbest bırakıyor. Alkollü olduğu net, paylaşımları ve ifadesi var. Alkollü olduğunu, yanlış sollama yaptığını da kabul ediyor. Buna rağmen serbest bırakılıyor. Çocuğumuz şu an burada hastanede, yoğun bakımda bacağının biri kesildi. Ölüm tehlikesi devam ediyor. Doktorlar, 'her an her şeye hazırlıklı olun' diyor. Bizim burada beklentimiz adalet. Devletin benim hakkımı da, onun hakkını da koruması lazım." dedi.

"ARAYARAK TEHDİT ETMİŞLER"

Lütfi Terzi, "Karşı taraf olay yerindeki kamera olan iş yerleri veya şahitleri bir gün sonra telefonla ve bizzat birileriyle gelerek tehdit etmişler. Avukatlarımız bunu bildirecekler zaten ama bunun da bildirilmesi lazım. Biz de mi bu yollara başvuralım? Biz de aciz değiliz. Suçlu olduklarını örtbas edebilmek için hem şahitlere tehditte bulunmuşlar, hem de kamera görüntülerini silmeleri için tehditte bulunmuşlar." ifadelerini kullandı.

"KIRILMADIK YERİ YOK, BACAĞINI KESTİLER, ENTÜBE EDİLDİ"

Fatih Terzi'nin kardeşi Deniz Terzi, "Abim, 33 yaşında iç mimardı. 29 Ekim günü olaydan birkaç saat önce birlikteydik. Benim yeni doğan bir bebeğim var, onu sevmeye gelmişti. Kutlamalara katılacaktı, hafif kırgınlığı vardı, boğazının ağrısı geçsin diye çorba içmeye evden dışarı çıkmıştı. Hatalı sollama ve yüksek alkolden dolayı ağabeyimi orada biçiyor. Hastaneye geldiğinde babamdan imza aldılar, ameliyat öncesinde. Kırılmadık hiçbir yeri yok, bir bacağını kestiler. Yoğun bakıma yanına girdim, kalbi destekle çalışıyor, entübe edildi, kafasında kırıklar var kaskı olduğu halde. Motosikletliydi, kaskı vardı, yeleği vardı. Karşı taraftan hatalı sollamayla ağabeyimin bulunduğu şeride giriyor, onu biçip devam ediyor. 3.22 promil çok yüksek." dedi.

"BU DURUMDAYKEN HAKİM NASIL SERBEST BIRAKIR?"

Deniz Terzi, "O gece paylaşım yapıyor, arabasını paylaşıyor. Yüksek alkollü olduğunu kendisi de ilan ediyor. 'Geceye not bırak diye', paylaşım yapıyor. Bıraktığı not da ağabeyimi biçmek. Bu kadar kendi ifadesi varken, bu kadar kural ihlali yapmışken, ağabeyimin canına kast etmişken; ki uyutuluyor, uyandırılamıyor kendisi. Bu durumdayken, hakim bu suçluyu nasıl serbest bırakır? Biz bunun peşindeyiz. Ben şu an bunun peşinde olmak istemiyorum. Ben şu an ağabeyimin yanında yoğun bakımda ona yakın olmak istiyorum." şeklinde konuştu.