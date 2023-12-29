Anadolu Gençlik Derneği, yılbaşı kutlamalarını protesto etti

Emre Can URAN / ANADOLU Gençlik Derneği Beyazıt'ta yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, "Sözümüz Müslüman'a. Hristiyan'ın kutsalına değil Müslüman'ın kutlamasına karşıyız." ifadelerine yer verildi.

Beyazıt'ta toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri yılbaşı kutlamalarını protesto etti. Basın açıklamasında "Türkiye'den nice sözde kanaat önderi konu şehitlerimiz Filistin'deki soykırım ve İslam coğrafyasındaki oynanan oyunlar olduğunda yarım ağız ifadelerden öteye hedefini bulmayan konuşmalardan vaazlardan öteye geçemediler. İslam beldeleri kıskaç altındayken böylesine bir şuursuzluk ve rehavet ancak içinde bulunduğumuz mekan ve zamandan bihaber olmakla ve kendi muhitinin derdiyle dertlenmekten bile aciz olmakla izah olunabilir. Oysa mümin en ufak ayrıntıyı bile hesaba katan imanıyla imar edendir. Kuvveti nispetinde cihat edendir ki ne ameli ne yüreği arzın dört bir köşesinde Allah'a boyun eğenlere kayıtsız olsun. Kendine Müslüman diyen herkes hatırlamalıdır ki elbet bir gün toprak olacağız. Tek gayemiz Allah'ın rızasıdır. Rıza ilahi ancak bütün varlığımızla cihat etmekle Müslümanların sevindiğine sevinmekle üzüldüğüne üzülmekle olur. Sözümüz Müslüman'a. Hristiyan'ın kutsalına değil Müslüman'ın kutlamasına karşıyız." ifadelerine yer verildi.