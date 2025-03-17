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Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Avrupa Parlementosu'ndaki Fransız bir üyenin ABD'ye yönelttiği eleştiriye ilişkin soruya, "Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım" yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"FRANSIZLARIN ŞU ANDA ALMANCA KONUŞMAMASININ TEK NEDENİ ABD"

Leavitt, bir gazetecinin Avrupa Parlementosu'ndaki Fransız bir üyenin, ABD'nin Özgürlük Heykeli'ni temsil eden değerlere artık bağlı olmadığına dair yaptığı eleştiriye yanıt verdi. Leavitt, "O düşük seviyeli Fransız politikacıya, Fransızların şu anda Almanca konuşmamasının tek nedeninin ABD olduğunu ve bu yüzden ülkemize minnettar olması gerektiğini hatırlatırım." dedi.

Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyorBeyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

NORMANDİYA ÇIKARMASI'NA GÖNDERME

Leavitt, İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Nazi işgalinden kurtarılmasına zemin hazırlayan Normandiya Çıkarması'na gönderme yapmış oldu. 1944'te gerçekleşen Normandiya Çıkarması'na ABD askerlerinin yanı sıra Fransız, İngiliz ve Kanadalı askerler de katılmıştı.

Beyaz Saray: Fransızlar bizim sayemizde Almanca konuşmuyor
Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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