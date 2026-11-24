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ABD'de Beyaz Saray, federal kurum ve projelerin finansmanını sürdürmek amacıyla gelecek ay çıkarılabilecek herhangi bir geçici bütçe tasarısına dahil edilmesi için ABD Kongresi'ne milyarlarca dolarlık ek kaynak listesi gönderdi.

Politico platformunun haberine göre Beyaz Saray, gelecek ay onaylanması beklenen geçici bütçe tasarısına dahil edilmesi için ek finansman artışını kapsayan "istisnalar listesini" ABD Kongresi'ne gönderdi.

Ek kaynak talepleri arasında ABD Donanmasının denizaltı programları için yıllık yaklaşık 21,3 milyar dolar ve ABD üzerinde bir füze savunma kalkanı kurulmasını kapsayan "Altın Kubbe" (Golden Dome) projesi için yıllık 5 milyar dolar talep edildi.

Listede, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) bünyesindeki Artemis programını finanse etmek için milyarlarca dolar ve ilk "Trump sınıfı" savaş gemisinin inşası için de ekipman satın alımına başlama yetkisi istendi.

ABD basınında, ek kaynak talebinin, federal kurumlar ile yeni projelerin finansmanını sağlamak üzere Kongre'de gelecek ay ele alınması beklenen geçici harcama tasarısına eklenmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA