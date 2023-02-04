Beyaz cennet cep yakıyor: Günlük tatilin bedeli 6 bin TL'den başlıyor

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, bir kişinin gecelik konaklama fiyatı 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor.

KIŞ turizminin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da, bir kişinin gecelik konaklama fiyatı 4 bin 500 ile 6 bin lira arasında değişiyor. 'Beyaz cennet'e günübirlik taksi ile çıkmak isteyenler, gidiş-dönüş 690 TL'yi gözden çıkaracak. Teleferik ile gidiş-dönüşün 130 TL olduğu Uludağ'da, kayak öğrenmenin saati 900, kayak ekipmanlarının günlük kiralama bedeli ise 700 TL. Yarım sucuk ekmek ise 100-150 TL arasında satılıyor. Uludağ'da bir gecelik konaklama ile diğer giderlerin minimum maliyeti 6 bin TL'yi buluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da sezon bu yıl geç başladı. Uludağ'da, 27 Ocak'ta yağan karın ardından kayak pistleri 28 Ocak'ta açıldı. Otellerdeki doluluk oranı sömestir tatilinin ilk haftasında yüzde 40'larda kalırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Uludağ'da, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Otellerin doluluk oranı yüzde 70'lere ulaştı.

Uludağ'da kar keyfinin olmazsa olmazı sucuk ekmek ve üzerine içilecek bir bardak çay ya da bir fincan Türk kahvesinin maliyeti ise 100 lira ile 200 lira arasında değişiyor. Uludağ'da kafe işleten Burak Kahyaoğlu, "Köfte ekmek, sucuk ekmek fiyatları 100-150 arasında değişiyor. Bir bardak çay içmek isterseniz fiyatı 20-25 lira arasında değişiyor. Türk kahvesinin fiyatı ise 60 lira. Kayak yapan insan yoruluyor, haliyle de acıkıyor. Acıkınca da insanın aklına ilk gelen köfte ve sucuk oluyor" dedi.