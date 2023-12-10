Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybeden 40'ı emniyet mensubu toplam 47 kişi için Edirnekapı ile "10 Aralık Şehitleri Parkı'nda tören düzenlendi.

Terör örgütü PKK'nın 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlediği terör saldırısında hayatını kaybeden 40'ı emniyet mensubu toplam 47 kişi için Edirnekapı ile "10 Aralık Şehitleri Parkı'nda tören düzenlendi.

Saldırının 7. yılı kapsamında ilk olarak Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Törene Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Güleç, ilçe emniyet müdürleri, şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.

Programda şehitlerin kabrine karanfil bırakılırken, bazı polis memurları kabirlerin başında gözyaşı döken şehit yakınlarını sarılarak teskin etti.

Beşiktaş'taki "10 Aralık Şehitleri Parkı"nda yapılan anmaya ise İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, emniyet mensupları ile şehit aileleri katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak, şehitler için dua edildi.

Vali Gül ile Aktaş şehit aileleriyle görüşerek, acılarını paylaştı.

Daha sonra "10 Aralık Şehitleri Parkı'nda bulunan anıta karanfil bırakıldı.

Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar için Dolmabahçe Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, mevlit okundu.