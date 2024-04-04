Beşiktaş'taki gece kulübü yangınında 29 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'taki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.

Gayrettepe'deki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili soruşturma kapsamında polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde tutulan 2 şüpheli, polis eşliğinde hastaneye götürüldü ve sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmıştı.