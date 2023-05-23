Beşiktaş'ta park halindeki minibüs yokuş aşağı kayarak kadına çarptı

Beşiktaş'ta park halindeyken yokuş aşağıya kayan minibüs önce bir kadına sonra da doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Doğalgaz dağıtım kutusunda sızıntı oluncu yaralı kadına müdahale edilemedi.

BEŞİKTAŞ'ta park halindeyken yokuş aşağıya kayan minibüs önce bir kadına sonra da doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Doğalgaz dağıtım kutusunda sızıntı oluncu yaralı kadına müdahale edilemedi.

Kaza, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Emirhan Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki kapalı kasa minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı. Minibüs önce yolda yürüyen bir kadına, ardından kaldırımdaki doğalgaz kutusuna çarptı. Doğalgaz dağıtım kutusundan gaz sızması üzerine çevredekiler paniğe kapılarak yaralı kadına müdahale edemedi.

Gazın kesilmesinin ardından yaralı kadına müdahale edilebildi. Nefise Aleyna S. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Görgü tanığı Feyzullah Karakaş, 'Doğalgaz ses yapınca bütün kimse yanaşamadı. Yaralı, 15 -20 dakika orada kaldı" dedi. Murat Özen ise, 'Baya bir ses çıktı, insanlar panik oldular" diye konuştu.

Görüntü Dükümü

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Minibüs Detaylar

Görgü tanığı Feyzullah Karakaş Röp.

Görgü Tanığı Murat Özen Röp.

Yaralı Kadın Fotoğraf Detayları