Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası
Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi kurtarıldı ve yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, trafik yoğunluğu oluştu.
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 araç zincirleme kaza yaptı.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.