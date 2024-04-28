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Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası

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Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7 araç birbirine çarptı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkışan 2 kişi kurtarıldı ve yaralılar hastanelere sevk edildi. Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, trafik yoğunluğu oluştu.

Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 araç zincirleme kaza yaptı.

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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