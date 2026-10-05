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BES-AR'ın kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu eylülde yüzde 39,49 oldu

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BES-AR'ın kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu eylülde yüzde 39,49 oldu
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BES-AR'ın eylül araştırmasına göre kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 39,49 oldu. Sendika, yıllık enflasyonun TÜİK verisinin 9,76 puan üzerinde olduğunu ve kamu çalışanlarının ilk dokuz ayda ücretlerinde 15,71 puanlık enflasyon kaybına uğradığını savundu.

(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ilişkin "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 39,49, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,18 olarak hesaplandı.

BES-AR'ın araştırmasına göre, kamu emekçilerinin enflasyonu eylülde aylık yüzde 1,97, yıllık yüzde 39,49 olarak gerçekleşti. TÜİK ise aynı dönemde aylık enflasyonu yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 29,73 olarak açıklamıştı.

Sendika, BES-AR tarafından hesaplanan yıllık enflasyonun TÜİK verisinin 9,76 puan üzerinde olduğunu bildirdi.

Araştırmaya göre, 2026'nın ocak-eylül döneminde kamu emekçilerinin birikimli enflasyonu yüzde 30,60'a ulaştı. BES, kamu çalışanlarının yılın ilk dokuz ayında ücretlerinde 15,71 puanlık enflasyon kaybına uğradığını savundu.

BES-AR'ın hesaplamasında eylül ayı gıda enflasyonu yüzde 1,36, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,18 olarak belirlendi. Sendika, yıllık gıda enflasyonunun TÜİK verisinin 4,56 puan üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA
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