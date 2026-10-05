BES-AR'ın kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu eylülde yüzde 39,49 oldu

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(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), eylül ayına ilişkin "Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu yüzde 39,49, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,18 olarak hesaplandı.

BES-AR'ın araştırmasına göre, kamu emekçilerinin enflasyonu eylülde aylık yüzde 1,97, yıllık yüzde 39,49 olarak gerçekleşti. TÜİK ise aynı dönemde aylık enflasyonu yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 29,73 olarak açıklamıştı.

Sendika, BES-AR tarafından hesaplanan yıllık enflasyonun TÜİK verisinin 9,76 puan üzerinde olduğunu bildirdi.

Araştırmaya göre, 2026'nın ocak-eylül döneminde kamu emekçilerinin birikimli enflasyonu yüzde 30,60'a ulaştı. BES, kamu çalışanlarının yılın ilk dokuz ayında ücretlerinde 15,71 puanlık enflasyon kaybına uğradığını savundu.

BES-AR'ın hesaplamasında eylül ayı gıda enflasyonu yüzde 1,36, yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 32,18 olarak belirlendi. Sendika, yıllık gıda enflasyonunun TÜİK verisinin 4,56 puan üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA