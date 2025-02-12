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Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret İşbirliğini Vurguladı

Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret İşbirliğini Vurguladı
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Türkiye'nin yeni Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55 milyar avro olduğunu belirterek, özel sektör işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Türkiye'nin yeni atanan Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nın Berlin'deki ofisini (TD-IHK) ziyaret ederek, oda üyeleriyle bir araya geldi.

Büyükelçi Turan, TD-IHK ziyaretinde yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 55 milyar avro olduğunu ifade ederek, "Bu olağanüstü ticari başarı, bugün iki ülkenin de refahına ve ekonomik büyüklüğüne büyük katkı sunmaktadır." dedi.

1961 yılından bu yana Almanya'ya yerleşen Türklerin başarılarına dikkati çeken Turan, "Almanya'da yarattığı ekonomik canlılık ve kurdukları büyük sermayeli şirketlerin yanı sıra pek çok sektörde, kendine sağlam bir yer edinen gençlerimiz ve tecrübeli vatandaşlarımız gurur kaynağımızdır." diye konuştu.

Dünyanın en büyük üçüncü ekonomisi olan Almanya'nın iş dünyasında bu denli etkin olmayı başaran Türkleri gönülden kutladığını belirten Turan, "Bu denli kapsamlı bir ekonomik işbirliğinin daha da ileri taşınabilmesi için özel sektörün kendi içindeki birliği hayati öneme sahiptir. Şirketlerin ve iş insanlarının bir araya gelerek, ortak çalışmalar yürütmeleri; yeri geldiğinde istihdam, eğitim, yatırım gibi alanlarda ortak projeler ortaya koyması gereklidir. Bireylerin elde edemeyeceği başarılara ancak birlik olarak ulaşabiliriz." ifadesini kullandı.

Ziyarette, TD-IHK Yönetim Kurulu üyeleri Bahattin Kaya ve Süreyya İnal da odanın faaliyetleri hakkında Büyükelçi Turan'a bilgi verdi.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
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