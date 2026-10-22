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Bergusi, Batı Şeria'da 1300'den fazla askeri kontrol noktası olduğunu belirtti

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Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Bergusi, İsrail'in Batı Şeria'da 1300'den fazla askeri kontrol noktasıyla yerleşim yerlerini kopardığını belirtti. Bergusi, bunun ekonomi, eğitim ve sağlığı felç ettiğini söyleyip İsrail'in suçlarına göz yummama çağrısı yaptı.

Filistin Ulusal Girişimi Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı hapishanelere, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ise bölgeyi savaş alanına dönüştürdüğünü belirtti.

Bergusi, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail ordusunun çoğu kapalı 1300'den fazla askeri kontrol noktasıyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yerleşim yerlerini birbirinden kopardığını belirten Bergusi, İsrail'in bölgeyi birbirinden kopuk hapishanelere çevirdiğini ve bu durumun Batı Şeria'da "ekonomi, eğitim ve sağlık hizmetlerine ilişkin hayatı büyük ölçüde felç ettiğini" kaydetti.

Bergusi, İsrail'in bölgedeki uygulamalarına ilişkin, "İsrail işgal güçleri, toprak gasbını genişletme amacıyla terör çetelerini öncü güç olarak kullanıyor. Bunların saldırıları arasında Filistinlilerin topraklarına erişmelerinin engellenmesi, topraklara el konulması, zeytin ağaçlarının yakılıp sökülmesi, evlerin ve mülklerin yakılması da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'in söz konusu ihlal ve saldırılarla Filistinlileri topraklarının büyük bir bölümünden kovmayı amaçladığını ifade eden Bergusi, İsrail'in toprakları ilhak etme, Yahudileştirme ve yerinden etme yoluyla "Siyonist yayılmacı hayalini" gerçekleştirmek istediğinin altını çizdi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarından insanların ve dünyanın dikkatini Körfez ve diğer bölgelerdeki olaylara yönlendirmeye çalıştığını ifade eden Mustafa el-Bergusi, uluslararası camiaya İsrail'in işlediği suçlardan bir an bile "gözlerini kaçırmamaları", tüm dünyadaki Filistinlilere ise Gazze Şeridi ve Batı Şeria'dakilerin yanında yer almaları çağrısı yaptı.

Kaynak: AA
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