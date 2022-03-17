Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA - Ramazan Kaya - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Akşam namazının ardından tarihi Hunat Camisi'nde Berat Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, namaz kılındı ve dua edildi.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili'nin önemini anlatarak, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesi istedi.

Camiye gelen cemaate, bazı vatandaşlar tarafından tatlı ve lokum ikramında bulunuldu.

Öte yandan, Kayseri Şems Mevlana Kültürünü Yaşama Sanatı Derneği tarafından tarihi Kayseri Kalesi içinde Berat Kandili'ne özel sema programı düzenlendi.

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Berat Kandili, Kayseri, Namaz, dua, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title