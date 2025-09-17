Ben & Jerry's Kurucusu Jerry Greenfield, Unilever'e Karşı Çıktı ve Görevinden İstifa Etti

Gazze'deki soykırım dahil insan hakları ihlalleri konusundaki aktif duruşuyla bilinen ABD merkezli Ben & Jerry's dondurma şirketinin kurucularından Jerry Greenfield, ana firma tarafından "susturulduğu" gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Şirketin diğer kurucusu Ben Cohen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, 47 yıllık görevinden istifa eden Greenfield'ın açıklamasını paylaştı.

Greenfield, açıklamasında, 25 yıl önce Ben&Jerry's firmasının Unilever tarafından satın alınırken, kendilerinin insan hakları konusundaki liberal aktivist duruşlarının kesintisiz süreceği konusunda anlaştıklarını hatırlatarak, bugün bu durumun artık geçerli olmadığını vurguladı.

Gazze'deki soykırıma karşı çıkması ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim bölgelerine dondurma satmayı reddetmesiyle uluslararası kamuoyunun gündemine gelen Greenfield, "Biz en başından beri değerlerimizin ve adalet arayışımızın şirketin kendisinden daha önemli olduğuna inandık. Şirket inandığımız şeyleri savunamıyorsa, o zaman bir şirkete sahip olmanın ne anlamı var." ifadelerini kullandı.

Daha önce insan hakları konusundaki aktivist tutumunu engellemeye çalıştığı iddiasıyla ana firma Unilever'e dava açan Greenfield, açıklamasında, "Unilever'e satışımızın temelini oluşturan bağımsızlığın ortadan kalktığı sonucuna varmak son derece hayal kırıcı oldu. Adalet, eşitlik ve ortak insani değerlerimiz için ayağa kalkmak, bugün hiç olmadığı kadar değerli." yorumunu yaptı.

Greenfield, artık Ben & Jerry's çatısı altında insan hakları aktivizmini yürütemeyeceği için görevinden ayrıldığını, ancak bağımsız şekilde bu aktivizmine devam edeceğini sözlerine ekledi.

Daha önce Gazze konusundaki anlaşmazlık nedeniyle dava açmıştı

Dondurma markası Ben & Jerry's, Kasım 2024'te, Filistinlilere desteğini açıklama girişimlerini engellediği ve yönetim kurulunu dağıtmakla tehdit ettiği iddiasıyla ana şirketi Unilever'e dava açmıştı.

Şirket, dava dilekçesinde, barış ve insan haklarını desteklemek amacıyla kamuoyuna açıklama yapmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin Unilever tarafından engellendiğini aktarmıştı.

Ben & Jerry's'in 2021 yılında "değerleriyle uyuşmadığını" ifade ederek, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ürünlerini satmayı durduracağını açıklaması da Unilever ile arasında gerilime neden olmuştu.

Şirket, 2022'de İsrail'deki işini izni olmadan lisans sahibine satarak satışların devam etmesine izin verdiği için Unilever'i dava etmişti.

Müzakerelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık çözüme kavuşmuş, yapılan anlaşma doğrultusunda Unilever, Ben & Jerry's'in markanın sosyal misyonu ve marka bütünlüğü üzerindeki "birincil sorumluluğuna" saygı göstermeyi kabul etmişti.

Unilever, mart ayında geniş kapsamlı tasarruf planının parçası olarak Ben & Jerry's'i de içeren dondurma işini 2025'in sonuna kadar ayıracağını açıklamıştı.