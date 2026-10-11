BelgeNet ile 1 milyardan fazla belge dijitalleşti, 35 binden fazla ağaç kurtuldu

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- BelgeNet ile 1 milyardan fazla belge dijitalleşti, 35 bin ağaç kurtuldu

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Tasarruf sağlamak ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla TÜRKSAT tarafından geliştirilen ve kısa sürede kamunun ortak çalışma platformu haline gelen BelgeNet'i kullanan kurum sayısı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere 120'ye ulaştı"

"BelgeNet ile 35 binden fazla ağaç kesilmekten kurtuldu, 600 tonun üzerinde kağıt tasarrufu sağlanırken yazıcı ve toner masraflarından da yüzde 60 tasarruf edildi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- BİR NEFES BİN ZEHİR- Beyindeki nikotin reseptörleri üç günde sönüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Bir sigaranın nikotinin vücutta kalma süreci 3 gün. 72 saat içinde vücut nikotini atıyor. Bundan sonra kimyasal bağımlılık değil artık ne kalıyor, psikolojik bağımlılık. Psikolojik bağımlılığı insanoğlu yönetebilir. Biz yönetmek için ilaç veriyoruz"

"Beyindeki nikotin reseptörleri, üç gün sonra yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Aynı ayçiçeği gibi. Güneşi gören ay çiçeği nasıl açılır, güneş olmayınca kapanırsa, bu nikotini üç günden sonra almadığı zaman bu ilaçlarla beraber ay çiçeği dediğim gibi olan nikotin algaçlarını beyinde kapatıyoruz"

(Duygu Yener-Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da Türk Kızılay Kanunu Teklifi ele alınacak, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçilecek

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

4- Sanayi ürünlerindeki uygunsuzluklar için 9 ayda 287,5 milyon lira ceza

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca bu dönemde asansörler ve elektrikli ekipmanlar başta olmak üzere 40 bin 201 ürün denetlendi, uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu gruplar yüzde 37,50 ile kazanlar ve yüzde 30,88 ile enerji verimliliği oldu

Uygunsuz bulunan asansörler için ocak-eylül döneminde 167 milyon 470 bin 832 lira ceza verildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Türkiye ile KKTC arasında elektronik ödeme sistemlerindeki entegrasyon güçleniyor

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay:

"Türkiye ve KKTC'nin ödeme sistemleri içerisindeki entegrasyonun gelişmesi gerekiyor. TCMB ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında Elektronik Ödeme Sistemi üzerinde bir mutabakat sağlandı, onaylar alındı. Muhtemelen en geç kasım ayı içerisinde ödemeler anlamında biz sisteme bağlanacağız"

"Her şeyi Türkiye'den beklemek doğru bir yaklaşım değil. KKTC makamları olarak alabileceğimiz tedbirler var, yapmamız gereken işler var. Türkiye'de işler düzeldikçe KKTC ekonomisine de bu çok iyi bir şekilde yansıyacak"

(Yunus Türk-Gökhan Yıldız/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Uluslararası Uzay Kongresi ile üniversitelerin bu alandaki araştırmalarının artması bekleniyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz:

"Kongrenin ardından görmek istediğimiz en değerli sonuç, daha fazla öğrencimizin araştırmaya başlaması, disiplinler arası ekipler kurması ve geliştirdiği fikirleri bilimsel yöntemlerle sınamasıdır"

"Burada aldığımız bilimsel geri bildirimler, araştırmalarımızın geliştirilmesine ve sonraki adımların daha doğru planlanmasına yardımcı olacak. Farklı kurumların uzmanlıkları ve araştırma altyapıları hakkında bilgi edinme fırsatı da bulduk"

(Mert Davut-Yiğithan Yıldız/Antalya)

7- Uzaya veri merkezi kurulumunda "maliyet engeli" öne çıkıyor

Oxford Üniversitesi Said Business School Öğretim Üyesi Dr. Oğuz Karasu:

"Etkili bir veri merkezini oraya göndermenin maliyeti, bugün maalesef Dünya'da veri merkezi kurmanın maliyetinden çok daha fazla"

(Mert Davut/Antalya)

8- Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Stournaras, küresel ekonomide gelecek yıl benzer risklerin olacağını söyledi:

"Gelecek yıl küresel ekonominin karşı karşıya olacağı başlıca riskler, bu yıl karşı karşıya olunan risklerle aynı olacaktır, arz ve talep yönlü şoklar, belirli ülkelerdeki bazı mali sıkıntılar ve gümrük tarifeleri gelecek yıl karşı karşıya kalınabilecek muhtemel sorunlar olacaktır"

"Yapay zekanın olumlu yönlerini koruyalım ve olumsuz yönlerini telafi edecek mekanizmalar sağlayalım. Ben ticari kısıtlamalardan ziyade ekonomik işbirliğine güçlü bir şekilde inanıyorum"

(Gökhan Yıldız-Yunus Türk/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Küresel ekonominin sorunları IMF ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarında Bangkok'ta ele alınacak

Bu yıl Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 12-18 Ekim'de düzenlenecek toplantılar, küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği, yükselen enerji maliyetleri, enflasyon ve artan borç yüküne yönelik endişelerin derinleştiği bir dönemde gerçekleşecek

Toplantılarda, küresel ekonomik görünüm, finansal istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra yapay zeka ve iklim finansmanı gibi konular masaya yatırılacak

(Dilara Zengin/Washington)

10- ŞEHRİN TARİHİNE AÇILAN KAPILAR - 1600 yıllık Belgradkapı, İstanbul surlarının değerini kitabeleriyle geleceğe aktarıyor

II. Theodosius Surları'nın tarihlendirilmesinde önemli kitabelerden birine de ev sahipliği yapan kapı, Bizans'tan Osmanlıya uzanan ticari ve askeri geçmişiyle kentin hafızasında özel bir yer tutuyor

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş:

"Buraya baktığımız zaman sadece bir kapıyı görmüyoruz. İstanbul'un savunma sistemini, Bizans dönemindeki şehir düzenini, Osmanlı dönemindeki kullanımını ve daha sonraki dönemlerde geçirdiği değişimleri birlikte okuyabiliyoruz"

(Şaduman Türkay-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- ASIRLIK MEKTEPLER - İsmihan Sultan'ın medresesinden bugünün okuluna uzanan eğitim yolculuğu

Fatih'te kökleri Sultan II. Selim'in kızı İsmihan Sultan tarafından 1573'te yaptırılan medreseye uzanan tarihi yapıda 1903'te başlayan eğitim serüveni, farklı isim ve eğitim kademelerinin ardından bugün Fethiye İmam Hatip Ortaokulu'nda devam ediyor.

Okul Müdürü Mehmet Ok:

"Burası tarihi bir bölge, böyle bir binada görev yapıyor olmak büyük bir ayrıcalık bizim için. Kıymeti bilinmesi gereken yapılardan biri"

(Hamdi Dindirek-Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Göçmen kuşlardan alınan keneler uluslararası bilimsel çalışmada mercek altında

Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles (UCLA) ile Koç Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin ortak yürüttüğü bilimsel projede, kuşlardan toplanan keneler incelenerek KKKA başta olmak üzere gelecekte salgın riski oluşturabilecek hastalık etkenlerinin izlenmesi amaçlanıyor

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Temel Sağlık Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayşen Gargılı Keleş:

"Bu kenelerin hangi hastalık etkenlerini taşıdığını belirlemeye çalışıyoruz. Hangi kuş türünün hangi keneyi taşıdığını, bu kenelerin hangi bölgelerde bulunduğunu ve hangi patojenleri taşıdığını birlikte değerlendirmek istiyoruz. Eğer herhangi bir risk ortaya çıkarsa bunun haritalandırılması, gerekli planlamaların yapılması ve ilgili kurumlarla paylaşılması mümkün olacak"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Ötegezegenden gelen radyo sinyali manyetik alanın izini taşıyor

İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Astrofizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Esenoğlu:

"Dünya'dan yaklaşık 63 ışık yılı uzaklıktaki Beta Pictoris b ötegezegeninden tespit edilen radyo sinyallerinin Dünya dışı yaşamla ilişkilendirilmesi bilimsel açıdan mümkün değil. Söz konusu yayımı gezegenin güçlü manyetik alanı ve aurora oluşumuyla bağlantılı doğal bir süreç olarak değerlendiriyoruz"

"Bir uzaylı mesajı bulmadık. Fakat ilk kez başka bir gezegenin manyetik dünyasını doğrudan dinlemeye başlamış olabiliriz"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

14- Genel Menajer Schürmann'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda favorisi takımı VakıfBank:

"Eczacıbaşı ve kendimizi favori olarak görüyoruz. Muhtemelen bizim için Süper Kupa'nın bir rövanşı olacak"

"Voleybol oynamaktan keyif alan bir takımla birlikte olmak ve onları çalıştırmaktan keyif alan bir teknik ekiple çalışmak çok önemli"

(Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA