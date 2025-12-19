Belçikalı siyasetçi Ben Achour, Türkiye'nin yüksek nitelikli savunma sanayisi geliştirdiğini söyledi Açıklaması

ŞEYMA ERKUL DAYANÇ - Belçika Federal Parlamentosu'nda milletvekilliği ve senatörlük görevlerinde bulunmuş, halihazırda Verviers kentinde yerel yönetimde görev alan siyasetçi Malik Ben Achour, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki dışa bağımlılığının azaldığına dikkati çekerek, "Türkiye de yıllar önce ciddi bir bağımlılık içindeydi ancak 10 ya da 15 yıl önce önemli bir dönüm noktasına girerek bugün uluslararası alanda kalitesiyle tanınan, son derece yüksek nitelikli bir sanayi geliştirdi." dedi.

Türkiye ile Avrupa arasındaki savunma sanayisi alanındaki olası işbirliği fırsatlarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunan Ben Achour, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Eski Belçika Federal Parlamentosu Milletvekili Malik Ben Achour, Avrupa'nın senelerdir süren "sanayisizleşmesinin" ardından kendi kaderlerini yeniden ellerine almaları ve ABD'ye olan bağımlılıklarını azaltmaları gerektiğini belirterek, "Günümüz dünyasında artık bağımlılıklara maruz kalmayı göze alamayız." ifadesini kullandı.

Stratejik özerklik konusunun demokrasinin en önemli meselelerinden biri olduğunu aktaran Ben Achour, "Bugüne kadar Avrupalılar, Amerikan koruması altında yaşadı ve bu korumanın sonsuza dek süreceğini varsaydı." görüşünü paylaştı.

Ben Achour, sanayi üretiminin Asya'ya, Çin'e ve diğer ülkelere kaymasına göz yumulduğunu ifade ederek, "Ancak bugün Avrupa uyanıyor ya da uyanmalı ve Amerikalıların sonsuz sanılan bu korumasının artık sorgulanması gerektiğini, eskisi kadar kesin olmadığını fark ediyor." diye konuştu.

Kovid-19 salgınından çıkarılan en önemli derslerden birinin dışa bağımlılık sorunu olduğuna işaret eden Ben Achour, "Bir anda bir pandemiyle karşı karşıya kalıyorsunuz ve maske yok, dezenfektan yok. Bu durum, yabancı ülkelere bu denli bağımlı olmanın ne kadar sorunlu olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da güçlü bir sanayinin temellerinin yeniden atılması gerektiğini vurgulayan Ben Achour, "Avrupa'da yeniden fabrikalar kurmamız, kalıcı ve iyi ücretli istihdam alanları yaratmamız gerekiyor. Bu da yapısal işsizlik döngüsünden çıkmamıza yardımcı olabilir. Savunma sektörü bu açıdan önemli bir fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin artan savunma sanayi kapasitesi

Ben Achour, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki dışa bağımlılığının azaldığına dikkati çekerek, "Türkiye de yıllar önce ciddi bir bağımlılık içindeydi ancak 10 ya da 15 yıl önce önemli bir dönüm noktasına girerek bugün uluslararası alanda kalitesiyle tanınan, son derece yüksek nitelikli bir sanayi geliştirdi." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayisi kapasitesinde yaşadığı değişime işaret eden Ben Achour, " Türkiye, son 10-15 yılda stratejik ve teknolojik açıdan çok etkileyici bir sıçrama gerçekleştirdi." diye konuştu.

Ben Achour, Türkiye'yi ziyaret etme amacının savunma sanayisi alanındaki işbirliği imkanlarını yerinde incelemek olduğunu dile getirerek, " Türkiye'nin Avrupalılar için gelecek vadeden bir ortak olduğuna inanıyorum ve özellikle ülkem Belçika ile de böyle olmasını umuyorum." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin NATO müttefiki olması ve coğrafi olarak yakın olması nedeniyle savunma alanında Avrupa'nın önemli ortağı haline gelmesi gerektiğini düşündüğünü aktaran Ben Achour, bu ortaklığın ortak yatırımlar çerçevesinde gerçekleşmesini dilediğini belirtti.

Ben Achour, Türkiye ziyaretinde patlayıcı tozu üreten bir firmayı ziyaret ettiğini anlatarak, "NATO üyesi ülkeler arasında bunu yapabilen çok fazla ülke yok. Türkiye, sahip olduğu ham madde sayesinde bunu başarabiliyor. Ayrıca, gerekli beceri ve bilgi birikimini de geliştirmiş durumda. Bu, işbirliğinin mümkün olabileceği çok somut bir alan ya da alt sektör örneğidir." şeklinde konuştu.

Türkiye'de mayıs ayında gerçekleştirilecek ekonomik bir misyonun şu anda hazırlık aşamasında olduğunu aktaran Ben Achour, bunun mümkün olan en fazla sayıda anlaşmayla sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

Rusların dondurulan varlıkları

Ben Achour, Belçika merkezli finans kuruluşu Euroclear'in Rus varlıklarını dondurmasına işaret ederek, Avrupalıların bu varlıklarla Ukrayna'nın desteklenmesini istediğini söyledi.

Rus varlıklarının Ukrayna'ya gönderilmesinin Belçika'yı Rusya'dan gelebilecek misillemelere karşı son derece savunmasız bırakacağını vurgulayan Ben Achour, bunun aynı zamanda küresel finansal mimarinin tamamını da riske atacağını ifade etti.

Ben Achour, bu durumun aynı zamanda bazı kurumlara olan güvene zarar verebileceğine, bunun istenmeyen sonuçlar doğurma ihtimali olduğuna dikkati çekti.

"Uluslararası toplum Gazze için yeterince çaba göstermedi"

İsrail'in her gün Gazze'deki ateşkesi ihlal ettiğini dile getiren Ben Achour, "Bu, tarafların tamamına değil, sadece tek tarafa dayatılan bir ateşkestir." dedi.

Ben Achour, Filistinlilerin yok edilmesini savunan, onları insanlıktan çıkaran söylemlerin İsrail siyasetinde ve kamuoyunda giderek sıradanlaştığını vurgulayarak, "Ben uzun süredir bunu söylüyorum ve yıllardır bunun için mücadele ediyorum: İsrail'in cezasızlığına son vermek için bir noktada yaptırımlar uygulanması gerekiyor. İsrail devleti, olduğu gibi ele alınmalı; yani uzun süredir tüm hukuk kurallarını ihlal eden, buna rağmen gerçekten sorgulanması gereken dokunulmazlık zırhına sahip bir 'parya devlet' olarak." ifadelerini kullandı.

Gazze'de yaşananlara ilişkin "Avrupalılar yeterince çaba göstermiyor, yeterince çaba göstermediler. Uluslararası toplum yeterince çaba göstermiyor." değerlendirmesinde bulunan Ben Achour, İsrail'e yaptırımlar uygulanmaması halinde bunun tüm dünya için son derece dramatik sonuçlar doğuracağının altını çizdi.

Ben Achour'un Filistin konusundaki yeni girişimi

Ben Achour, Avrupa'nın farklı ülkelerinden Filistin meselesine duyarlı parlamenterlerden oluşan bir ağ kurduğunu aktararak, söz konusu ağın amacının bu parlamenterleri bir araya getirmek, onları uzmanlıkla beslemek, kamuoyunda ya da kendi parlamentolarında yürütecekleri tartışmalarda kullanabilecekleri bilgi ve teknik donanımı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Parlamenterleri Filistin topraklarına götürmenin ve durumu yerinde görmelerini sağlamanın, ülkelerindeki kamuoyu tartışmalarını yürütürken daha güçlü deliller sunmak açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Ben Achour, nihai amaçlarının ise İsrail hükümeti tarafından beslenen anlatılara karşı koyabilecek bir karşı anlatının inşa edilmesine yardımcı olmak olduğunu kaydetti.