Belçika Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı

Belçika Milli Günü vesilesiyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği konutunda düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi Velde, burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca Belçika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kayda değer ölçüde güçlendiğini ve yeni bir ivme kazandığını belirterek, yeni dönemin en somut göstergesinin mayısta gerçekleşen Belçika Ekonomik Misyonu olduğunu söyledi.

Misyon kapsamında Belçika heyetinin Türkiye ziyaretini hatırlatan Velde, bu misyonun somut sonuçlar getirdiğini aktardı.

Velde, "Belçika, bugün Türkiye'deki 8. büyük yabancı yatırımcı; Türkiye de Avrupa Birliği içerisindeki 5. büyük ticaret ortağımızdır. İkili ticaret hacmimiz bu yıl yaklaşık 13 milyar avroya ulaşmaktadır. 700'den fazla Belçikalı şirket, Türkiye'de faaliyet göstermektedir. Bu son derece önemli bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Bununla yetinilmemesi gerektiğini, daha yüksek hedefler koyulması gerektiğini vurgulayan Velde, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belçika, Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE savunma mekanizmasına tam katılımını desteklemektedir. Türkiye'nin savunma sanayisi olmaksızın Avrupa'nın kolektif güvenliği daha zayıf olacaktır. Avrupa'nın merkezinde yer alan bir ülke olarak Belçika'nın yapabileceği en değerli katkılardan biri, Türk milletine duyduğu güveni açıkça ifade etmek ve Türkiye'nin Avrupa ailesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktır. Bunu yeterince sık dile getirmiyoruz. Türkiye'nin kimliğini sürekli tartışmak yerine ortak geleceğimizi birlikte inşa edecek somut koşulları oluşturmalıyız."

"Eskişehir'in bir anlamda Belçika'nın Türkiye'deki gözbebeği olmasını arzu ediyorum"

Büyükelçi, Eskişehir ve Emirdağ ziyaretlerinin kendisi için çok kıymetli olduğunu anlatarak, "Eskişehir'in bir anlamda Belçika'nın Türkiye'deki gözbebeği olmasını arzu ediyorum." dedi.

Belçika'da yaşayan yaklaşık 300 bin kişilik Türk toplumunun önemli bölümünün kökenlerinin bu bölgeye, özellikle de Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine dayandığını belirten Velde, Türkiye'de görev yapmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından davetlilere yemek ikramı yapıldı.