Belçika, savunma inovasyonu için 3,7 milyar avro yatırım yapacak

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, "ODIN" isimli yeni program kapsamında 2026-2035 arasında savunma inovasyonu için 3,7 milyar avro yatırım yapılacağını açıkladı.

Resmi Belga ajansının haberine göre Bakan Francken, Belçika'nın 2022'de başlattığı Savunma, Sanayi ve Araştırma Stratejisi'nin parçası olan yeni "ODIN" programıyla savunma alanındaki yatırımları hızlı şekilde pratik sonuçlara dönüştürmeyi amaçladıklarını belirtti.

Francken, "Bu, kağıt üzerindeki planlarla ilgili değil, önümüzdeki yıllarda 3,7 milyar avroyla odaklı şekilde yatırım yapmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Program, Belçika ordusu için yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve ülkenin savunma sanayinin desteklenmesini içeriyor.

Program kapsamında, 2035'e kadar savunmada araştırma, inovasyon ve üretim için yıllık 350 milyon avronun üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Zeebrugge Deniz Üssü'nün modernizasyonu

Diğer taraftan Francken, Zeebrugge Deniz Üssü'ndeki 1 numaralı rıhtımın modernizasyon projesinin Bakanlar Kurulu tarafından onaylandığını duyurdu.

Francken, projeyle daha büyük gemilerin üsse erişim sağlayabilmesi, rıhtıma yanaşan gemilerin yük alma ve indirme hızının artmasının hedeflendiğini kaydetti.