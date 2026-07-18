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Belçika, gasbedilen Filistin topraklarından ithalatı yasakladı

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Belçika hükümeti, işgal altındaki Filistin topraklarından yapılan ithalatı yasaklama kararı aldı. Uygulama ayrıntıları henüz netleşmedi.

Belçika hükümetinin, gasbedilen Filistin topraklarından ithalat yapılmasını yasakladığı bildirildi.

Belga ajansının haberine göre, Belçika Federal Hükümeti, yaz tatili öncesindeki son Bakanlar Kurulu toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarından yapılan ithalatı ele aldı.

Sabaha kadar süren Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda hükümet gasbedilen Filistin topraklarından yapılan ithalatı yasaklama kararı aldı.

Yasağın nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
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